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    • Aprehendieron a un joven tras una persecución en "las 512": amenazó a policías con la réplica de un arma

    La aprehensión ocurrió durante un operativo policial en barrio José Hernández. El joven huyó por los techos y terminó herido con munición antitumulto.

    29 de junio de 2026 - 17:34
    La réplica de un arma de fuego tipo pistola que empuñaba el sujeto aprehendido durante el procedimiento policial.

    La réplica de un arma de fuego tipo pistola que empuñaba el sujeto aprehendido durante el procedimiento policial.

    LA OPINION

    La aprehensión de un joven de 22 años en barrio José Hernández movilizó a un importante operativo policial luego de que efectivos lo vieran portando un arma. El sospechoso intentó escapar por los techos de las viviendas y, según la versión oficial, se abalanzó sobre los uniformados con una réplica de pistola antes de ser reducido.

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    Operativo policial

    El procedimiento se desarrolló durante la tarde del último viernes, cuando personal del Comando de Patrulla se dirigió a prestar apoyo a otro móvil que intervenía en las inmediaciones del barrio Virgen de Guadalupe.

    Al arribar a la intersección de las calles Markintach y Güiraldes, los efectivos observaron a un joven que llevaba en una de sus manos lo que aparentaba ser un arma de fuego.

    De inmediato le impartieron la voz de alto, pero el sospechoso hizo caso omiso y comenzó una veloz fuga a pie. Para evitar que escapara se dispuso un operativo cerrojo, mientras el individuo avanzaba por los techos de distintas viviendas del sector.

    Persecución en barrio

    Tras varios minutos de búsqueda, los policías lograron localizar al fugitivo oculto detrás de una chapa en el patio de una vivienda.

    Siempre de acuerdo con la reconstrucción oficial incorporada a la causa judicial, al recibir una nueva orden para que depusiera su actitud, el joven se reincorporó y avanzó hacia los efectivos empuñando el objeto que simulaba ser un arma de fuego.

    Ante esa situación, uno de los uniformados efectuó un disparo con una escopeta provista por el Ministerio de Seguridad, utilizando cartuchería antitumulto y con una trayectoria dirigida a 45 grados, impactando parte de la munición en el pie derecho del sospechoso.

    Como consecuencia del disparo, el joven sufrió una lesión en uno de sus dedos y arrojó el arma hacia una vivienda lindera antes de ser finalmente reducido por los efectivos.

    Réplica de arma

    Luego de controlar la situación, los policías realizaron un rastrillaje en el lugar y secuestraron el objeto descartado por el sospechoso.

    Las actuaciones permitieron establecer que se trataba de una réplica de pistola de color negro con numeración visible, elemento que quedó incorporado como secuestro en la investigación penal.

    Posteriormente, el joven fue trasladado al Hospital San José para recibir asistencia médica. Los profesionales constataron que las lesiones sufridas no comprometían su vida.

    Investigación judicial

    La Fiscalía Nº 7 tomó intervención en el expediente y dispuso la aprehensión del sospechoso, además del secuestro de la réplica de arma y la notificación de la formación de la causa por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad.

    La investigación continuará con la incorporación de testimonios de los efectivos que participaron del procedimiento y de otras medidas probatorias destinadas a reconstruir con precisión la secuencia ocurrida durante la persecución y la reducción del joven en barrio José Hernández.

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