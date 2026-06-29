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    • Robó la moto de su amigo en Villa Alicia y lo atraparon las víctimas tras una intensa búsqueda por los barrios

    Un sujeto abusó de la confianza de una pareja en barrio Villa Alicia, robó la moto y fue hallado en el barrio 12 de Octubre.

    29 de junio de 2026 - 12:03
    El robo de la moto fue perpetrado por el sujeto que abusó de la confianza que le dieron los integrantes de una pareja.

    El robo de la moto fue perpetrado por el sujeto que abusó de la confianza que le dieron los integrantes de una pareja.

    LA OPINION

    Un delincuente robó la moto de su amigo en barrio Villa Alicia luego de solicitarla prestada durante un encuentro familiar el pasado sábado. Los damnificados iniciaron un rastreo que culminó cuando lograron localizar el motovehículo en el barrio 12 de Octubre, logrando recuperar el rodado tras un duro enfrentamiento con el implicado.

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    El abuso de confianza y la desaparición del vehículo

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    El indignante episodio comenzó el sábado alrededor de las 19:30 horas, cuando el acusado, un joven con antecedentes policiales y conocido de la familia desde hace cinco años, se presentó en la vivienda de la pareja ubicada en el barrio Villa Alicia. Con la excusa de compartir unos mates y quedarse a ver el partido de la Selección Argentina, logró que lo hicieran pasar. Sin embargo, hacia las 20:30 horas, comenzó a insistir de manera persistente para que le prestaran la motocicleta con el supuesto fin de ir a comprar una cerveza.

    A pesar de las dudas iniciales de la propietaria, quien ya percibía una actitud extraña en el sujeto, ante la insistencia terminaron cediendo el motovehículo bajo la promesa de que regresaría de inmediato. El tiempo empezó a correr y el individuo nunca regresó, lo que desató una fuerte crisis y desesperación en el seno familiar, impidiéndoles incluso seguir el encuentro futbolístico de la Selección.

    Movilización, redes sociales y hallazgo en el barrio 12 de Octubre

    Desesperados, los damnificados comenzaron a recorrer a pie distintas zonas como barrio Villa Alicia y Villa San José. En este último sector, varios vecinos les alertaron que el sospechoso andaba diciendo que la motocicleta era robada de Córdoba y que intentaba cambiarla por estupefacientes. Además, se constató que el malviviente le había sustraído herramientas y mercadería a su propio hermano, y que arrastraba conflictos con otros parientes por hechos de robo.

    La clave para el hallazgo fueron las redes sociales. La comunidad solidarizada comenzó a aportar datos de forma anónima sobre los movimientos del fugitivo, señalando que los testigos no lo retenían por temor a que estuviera armado. Finalmente, uniendo los indicios recibidos por mensajes privados, el esposo de la víctima junto a un vecino descubrieron que el causante se ocultaba en el fondo del barrio 12 de Octubre.

    Al verse sorprendido, el cobarde delincuente intentó darse a la fuga nuevamente en el rodado, lo que obligó al damnificado a un enfrentamiento físico para reducirlo. Tras recuperar la moto —la cual presentaba daños en la cadena y el motor—, los propietarios se presentaron en la Comisaría Tercera para dejar constancia de que la búsqueda había finalizado por sus propios medios.

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