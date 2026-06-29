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    • Comenzó el juicio oral contra un sujeto acusado de abusar sexualmente del hijo de su amigo

    El fiscal Nelson Mastorchio ratificó los cargos contra el imputado por el aberrante ataque perpetrado contra un joven con retraso madurativo.

    29 de junio de 2026 - 12:23
    Este lunes comenzó el juicio en el que un sujeto ocupa el banquillo de los acusados por abuso sexual contra un joven con retraso madurativo.

    Este lunes comenzó el juicio en el que un sujeto ocupa el banquillo de los acusados por abuso sexual contra un joven con retraso madurativo.

    LA OPINION
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    Este lunes se dio inicio a las audiencias de debate en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, donde los jueces Marcela Santoro, Ignacio Uthurry y Alejandro Salguero encabezan el juicio oral y público contra un sujeto imputado de vulnerar la integridad sexual del hijo de su amigo, un joven que al momento del hecho tenía 18 años y padece un retraso madurativo leve.

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    En una extensa jornada, se desarrolló en el TOC N° 2 el tercer día del juicio seguido contra Marisel Solís por la muerte de su expareja Marcel González. Esta parte de la audiencia estuvo marcada por el testimonio controversial de varios peritos acerca de las lesiones en el cuerpo del joven uruguayo. También declaró la fiscal Viviani, primera instructora de la causa.

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    En el banquillo de los acusados se encuentra un sujeto involucrado en un aberrante episodio. La acusación es impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3, bajo la dirección del agente fiscal Nelson Mastorchio, quien sostiene la autoría penal responsable del procesado en base a una contundente cantidad de elementos probatorios recolectados durante la instrucción de la causa (IPP N° PP-12-00-008157-21/00).

    De acuerdo con la hipótesis fiscal que se ventila en el recinto, el hecho investigado ocurrió la noche del 4 de diciembre de 2021, alrededor de las 22:00. La víctima se encontraba sola realizando tareas de limpieza en la cocina de su domicilio, ubicado en la calle 101 del barrio Otero.

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    El fiscal Nelson Mastorchio, junto a la instructora judicial Mar&iacute;a Jos&eacute; Su&aacute;rez desde la Fiscal&iacute;a 3 encabezaron la instrucci&oacute;n judicial ante los jueces Ignacio Uthurry, Marcela Santoro y Alejandro Salguero; integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal 1.

    El fiscal Nelson Mastorchio, junto a la instructora judicial María José Suárez desde la Fiscalía 3 encabezaron la instrucción judicial ante los jueces Ignacio Uthurry, Marcela Santoro y Alejandro Salguero; integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal 1.

    Aprovechando la vulnerabilidad del joven y la relación de estrecha confianza con la familia —dado que era un amigo que frecuentaba asiduamente la vivienda—, este individuo ingresó al inmueble. Según la plataforma fáctica de la fiscalía, el agresor sorprendió al joven por la espalda y, portando un cuchillo en su mano, lo sometió por la fuerza mediante intimidación para consumar el abuso sexual con acceso carnal.

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    Los jueces Ignacio Uthurry, Marcela Santoro (presidente) y Alejandro Salguero integraron el Tribunal Oral en lo Criminal 1 durante el juicio que comenz&oacute; este lunes en Pergamino.

    Los jueces Ignacio Uthurry, Marcela Santoro (presidente) y Alejandro Salguero integraron el Tribunal Oral en lo Criminal 1 durante el juicio que comenzó este lunes en Pergamino.

    El relato judicial detalla la brutalidad del ataque, el cual provocó severas lesiones físicas y cortes en distintas partes del cuerpo de la víctima, las cuales fueron posteriormente constatadas por los exámenes médicos protocolares integrados en el expediente. El calvario del joven cesó únicamente cuando logró huir de la escena para pedir auxilio, momento en que el agresor se dio a la fuga.

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    El fiscal Nelson Mastorchio acompa&ntilde;ado de la instructora judicial Mar&iacute;a Jos&eacute; Su&aacute;rez durante el juicio que presidieron los jueces Ignacio Uthurry, Marcela Santoro y Alejandro Salguero.

    El fiscal Nelson Mastorchio acompañado de la instructora judicial María José Suárez durante el juicio que presidieron los jueces Ignacio Uthurry, Marcela Santoro y Alejandro Salguero.

    Ante el tribunal, el fiscal Mastorchio ratificó la calificación legal del hecho como abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma, conforme a las previsiones del Artículo 119, último párrafo, en relación al cuarto párrafo, inciso d) del Código Penal de la Nación.

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    La sala de audiencias en el Tribunal oral en lo Criminal 1 durante la ma&ntilde;ana de este lunes. En la derecha de la imagen el defensor oficial Estanislao Carricart, en el centro los jueces Marcela Santoro, Ignacio Uthurry y Alejandro Salguero. En la izquierda de la imagen el fiscal Nelson Mastorchio junto a la instructora judicial Mar&iacute;a Jos&eacute; Su&aacute;rez.

    La sala de audiencias en el Tribunal oral en lo Criminal 1 durante la mañana de este lunes. En la derecha de la imagen el defensor oficial Estanislao Carricart, en el centro los jueces Marcela Santoro, Ignacio Uthurry y Alejandro Salguero. En la izquierda de la imagen el fiscal Nelson Mastorchio junto a la instructora judicial María José Suárez.

    Se prevé que a lo largo de las jornadas de debate desfilen diversos testigos, peritos médicos y especialistas psicológicos ante los jueces Santoro, Uthurry y Salguero. De probarse la acusación del Ministerio Público Fiscal, el acusado enfrenta una pena de prisión de cumplimiento efectivo de escala mayor debido a las graves circunstancias del hecho y la condición de extrema vulnerabilidad de la víctima.

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    Los jueces Ignacio Uthurry, Marcela Santoro y Alejandro Salguero y el defensor oficial Estanislao Carricart.

    Los jueces Ignacio Uthurry, Marcela Santoro y Alejandro Salguero y el defensor oficial Estanislao Carricart.

    El defensor Estanislao Carricart sostuvo la inocencia del acusado por considerar no estar acreditada la participación del individuo en el episodio del que lo acusan.

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