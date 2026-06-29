El choque entre un camión y un auto VW Gol en rutas 188 y 32 dejó a una mujer hospitalizada en Pergamino

El choque entre el camión y el auto ocurrió el lunes a la tarde en el cruce de las rutas 188 y 32; frente a la escuela Agropecuaria.

Un violento accidente de tránsito entre un camión con acoplado y un automóvil se registró este lunes por la tarde en el cruce de las rutas nacional 188 y provincial 32, frente al predio de la Escuela Agropecuaria de Pergamino. Como consecuencia del impacto, la conductora del vehículo de menor porte sufrió lesiones y debió ser trasladada consciente al Hospital San José.

Un hombre sufrió lesiones leves al chocar dos motos en la ruta nacional 8 a la altura del Segundo Cruce

Tras el choque de dos motos uno de los rodados quedó debajo de un camión que venía detrás

El siniestro ocurrió en una de las intersecciones de mayor circulación vehicular de la región, donde por causas que son materia de investigación colisionaron de manera lateral un camión Iveco con acoplado y un Volkswagen Gol Trend.

De acuerdo con la información suministrada por el Destacamento Vial Pergamino, el transporte de cargas era conducido por un joven de 27 años, oriundo de la ciudad de Tandil, quien resultó ileso.

Según las primeras actuaciones, el camión circulaba por un camino rural sin denominación y, al incorporarse a la traza de la Ruta Nacional 188 con la intención de continuar por la Ruta Provincial 32 en dirección a Salto, impactó contra el automóvil que transitaba por la Ruta Nacional 188 en sentido Rojas-Pergamino.

Conductora lesionada

El Volkswagen Gol Trend era guiado por una mujer oriunda de la ciudad de Colón, quien sufrió lesiones cuya gravedad será determinada mediante los estudios médicos correspondientes.

Tras el choque, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias asistió a la conductora en el lugar y posteriormente la trasladó al Hospital San José de Pergamino. Las autoridades informaron que la mujer permanecía consciente al momento de ser derivada al centro de salud.

El conductor del camión no sufrió heridas como consecuencia del impacto.

Pericias y tránsito

Luego del accidente, efectivos del Destacamento Vial Pergamino preservaron el lugar para permitir el trabajo de la Policía Científica y la realización de las pericias accidentológicas.

Como medida preventiva, la mano ascendente de la Ruta Provincial 32 permaneció cortada durante varias horas, mientras el tránsito fue desviado y asistido por personal policial para evitar nuevos inconvenientes en la circulación.

La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de turno del Departamento Judicial Pergamino, que procurará determinar con precisión la mecánica del choque y las eventuales responsabilidades de los conductores involucrados.

La investigación se apoyará en las pericias sobre ambos vehículos, las huellas dejadas sobre la calzada y los testimonios que puedan aportar quienes presenciaron el siniestro ocurrido frente al establecimiento educativo agropecuario, un sector donde confluyen tránsito pesado, vehículos particulares y maquinaria rural, especialmente durante las horas de mayor movimiento.

Joven lesionada

La joven colonense de 23 años, Maylén Giordano, es la mujer que asistieron en el lugar y la trasladaron con lesiones de consideración al Hospital "San José".