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    • Hurto en Peatonal San Nicolás: aprehendieron a una joven tras sustraer un par de zapatillas de un comercio

    Una joven de 35 años fue aprehendida por la Policía en la Peatonal San Nicolás de Pergamino luego de sustraer un par de zapatillas de un local comercial.

    26 de junio de 2026 - 16:00
    TRIANA-YANET-BOLDRINI-HURTO-ZAPATILLAS

    La intervención de efectivos de la Patrulla Motorizada permitió aprehender este jueves por la mañana a una joven de 35 años acusada de cometer un hurto en un comercio ubicado sobre la Peatonal San Nicolás, en pleno centro de Pergamino. La sospechosa fue interceptada pocos minutos después de sustraer un par de zapatillas.

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    El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 11:30 de este jueves durante una recorrida preventiva realizada por personal de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL).

    Mientras patrullaban la zona céntrica, los uniformados fueron alertados sobre la sustracción de un par de zapatillas en un local comercial ubicado en Peatonal San Nicolás al 500.

    Con la descripción aportada por los presentes y la rápida respuesta policial, los efectivos localizaron a la sospechosa en la intersección de Mitre y Mercedes, donde procedieron a su aprehensión.

    Zapatillas recuperadas

    Al momento de la identificación, la mujer llevaba consigo el par de zapatillas sustraído, que aún conservaba la etiqueta del comercio, circunstancia que permitió su inmediato secuestro como elemento probatorio dentro de la causa.

    La mercadería recuperada será restituida a su propietario una vez cumplidas las diligencias judiciales correspondientes.

    Investigación judicial

    La causa fue caratulada como hurto y quedó a cargo de la Comisaría Primera de Pergamino, dependencia que realizó las actuaciones de rigor y puso a la aprehendida a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción interviniente.

    La investigación permitirá establecer las circunstancias exactas del hecho y resolver la situación procesal de la joven, mientras la Justicia analiza las pruebas reunidas por el personal policial.

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