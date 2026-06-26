Un "transa" cayó detenido con dosis de cocaína en un procedimiento en la plaza del barrio Acevedo

El sujeto que días atrás había logrado eludir las consecuencias de un allanamiento realizado por la Justicia Federal terminó detenido este lunes en el barrio Acevedo de Pergamino, luego de que efectivos de la brigada motorizada lo sorprendieran con dosis de cocaína presuntamente destinadas a la comercialización. El procedimiento derivó además en un allanamiento de urgencia en su domicilio.

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El operativo se desarrolló alrededor de las 21:30 del lunes en inmediaciones de las calles Ramón Raimundo y Mendoza, junto a la plaza Almirante Brown del barrio Acevedo.

Durante un patrullaje preventivo, integrantes de la brigada motorizada de la Unidad de Prevención de la Policía Local identificaron a un hombre de 44 años que despertó sospechas por su comportamiento. Al requisarlo encontraron entre sus prendas ocho envoltorios que contenían una sustancia blanca compatible con cocaína.

Las pruebas de orientación química realizadas sobre el material secuestrado confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 5,5 gramos. Por la forma en que la droga estaba fraccionada, los investigadores consideran que estaba preparada para su comercialización al menudeo.

La intervención judicial quedó a cargo del fiscal Juan Tomás Godoy, que dispuso la aprehensión del sospechoso y el secuestro de la sustancia estupefaciente.

Allanamiento urgente

A partir de las evidencias obtenidas durante el procedimiento en la vía pública, la Fiscalía solicitó un allanamiento de urgencia en la vivienda del imputado.

Durante la requisa, los investigadores encontraron distintos elementos que, según trascendió, guardan relación con el fraccionamiento y la presunta venta de estupefacientes, por lo que el hombre quedó formalmente vinculado a una investigación por comercialización de droga.

Tras ser indagado, el acusado negó haber cometido los hechos que se le atribuyen. Sin embargo, el juez de Garantías Nº 2, Julio Caturla, evaluó las pruebas reunidas por la Fiscalía y resolvió convertir la aprehensión en detención mientras continúa la investigación penal.

Allanamiento federal previo

El caso presenta una particularidad que llamó la atención de los investigadores.

El ahora detenido había sido uno de los objetivos de una serie de allanamientos ordenados por la Justicia Federal aproximadamente diez días antes, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

En aquella oportunidad los procedimientos no permitieron reunir elementos suficientes para disponer su aprehensión, por lo que recuperó la libertad sin imputaciones de mayor entidad.

Paradójicamente, apenas una semana después volvió a quedar bajo la lupa de las fuerzas de seguridad cuando fue sorprendido en la plaza Almirante Brown con cocaína fraccionada para la venta, situación que permitió avanzar con una nueva investigación provincial y obtener evidencias que derivaron en su detención.

Investigación por narcomenudeo

La causa continúa en etapa de instrucción y los investigadores procuran determinar si el detenido actuaba de manera individual o integraba una red de comercialización de drogas en el barrio Acevedo.

Los elementos secuestrados durante el allanamiento serán sometidos a distintas pericias para establecer su relevancia dentro de la investigación y reconstruir el alcance de la actividad que se le atribuye al imputado.