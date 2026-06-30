Comparten la foto de un joven en redes y denuncian la búsqueda de paradero para encontrar a Alan Giani

Los familiares de Alan Giani iniciaron la búsqueda desesperada del joven de 25 años de edad del barrio Vicente López. LA OPINION

La policía bonaerense inició una intensa búsqueda de paradero en Pergamino para localizar a Alan Giani, un joven de 35 años que falta de su hogar desde el pasado 24 de junio. Sus allegados radicaron la denuncia tras constatar que no se encuentra con amigos ni clientes de la zona.

Misteriosa desaparición de Alan Giani El hombre se retiró de la vivienda familiar el pasado miércoles, luego de haber mantenido una discusión con su padre días atrás. Según relató su hermana en declaraciones testimoniales, Alan aprovechó un momento en el que su progenitor no se encontraba en la casa para marcharse. Lo que más alarma a su entorno es que lo hizo vistiendo únicamente lo puesto, dejando en el domicilio su teléfono celular, toda su ropa, su billetera y sus elementos de uso cotidiano.

En un principio, la familia decidió otorgarle un margen de dos días esperando su regreso voluntario, bajo la hipótesis de que pudiera haberse albergado temporalmente en la casa de alguna amistad o conocido debido a su edad. Sin embargo, la preocupación se encendió de forma definitiva cuando los propios amigos de Alan comenzaron a comunicarse con ellos para preguntar por su paradero al notar su prolongada ausencia.

Intensa búsqueda de paradero Ante este escenario, los familiares comenzaron a rastrear de forma particular los lugares que solía frecuentar. Alan se dedicaba a realizar mantenimiento de espacios verdes, por lo que incluso se entrevistó a los clientes a quienes habitualmente les cortaba el pasto, pero ninguno de ellos reportó haberlo visto recientemente. Al agotarse las instancias privadas, este martes acudieron a la seccional policial para formalizar la denuncia por averiguación de paradero y comenzar los rastrillajes junto a las fuerzas de seguridad.

La urgencia del caso radica en el delicado estado de salud que atraviesa el ciudadano pergaminense. Sus allegados señalaron que Alan padece un cuadro de depresión severa, posee antecedentes de intentos de autolesión previos y ha luchado contra problemáticas de adicción en el pasado. Ante el temor de que se encuentre en una situación de vulnerabilidad extrema, se solicita a toda la población aportar cualquier información que colabore con la investigación. La familia reside en el barrio Vicente López Los familiares, padre, madre y hermana residen en el barrio Vicente López por las inmediaciones de Guatemala entre avenida Colón y Francia.

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