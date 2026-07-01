Al joven Alan Giani lo buscan en General Pico por el dato que brindó un camionero

El joven Alan Giani es buscado por su familia y su imagen se está compartiendo en redes sociales y en grupos de Whatsapp de camioneros. LA OPINION

La desesperada búsqueda del joven pergaminense Alan Giani sumó en las últimas horas un testimonio clave en la localidad de General Pico, provincia de La Pampa, luego de que un camionero se contactara con su hermana, Yésica Giani, para alertar sobre su posible paradero en las inmediaciones del acceso local.

Hipótesis sobre Alan Giani En diálogo con Diario LA OPINION, Yésica Giani expresó su profunda confianza en encontrar pronto a su hermano tras recibir una serie de audios de WhatsApp por parte del chofer de camión. El testigo describió con gran precisión las coincidencias fisonómicas y de vestimenta del joven (quien lucía barba, gorro, campera y no llevaba equipaje), lo que refuerza los indicios de que podría tratarse del pergaminense desaparecido.

"A las tres horas de haber pasado por el lugar vi la publicación en un grupo de camioneros", relató el conductor en uno de los audios. "Estaba caminando como perdido hacia el lado de Trebolares, saliendo por la Ruta 102, cerca del frigorífico que está a mano izquierda antes de ingresar a General Pico. Es muy parecido al de la foto", insistió.

Operativo en General Pico Ante la posibilidad de que el joven esté haciendo "dedo" para trasladarse hacia otra zona, la familia solicitó de inmediato la intervención de las autoridades de la provincia de La Pampa para rastrillar el sector. La búsqueda de Alan Giani continúa de manera intensa en toda la región sur del país.

La hermana está viajando en la tarde de este miércoles a General Pico, La Pampa, para recorrer las rutas que la atraviesan y buscarlo en las estaciones de servicios.

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