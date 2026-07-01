Desesperada búsqueda de Alan Giani: lo buscan en Junín tras una semana sin novedades y comparten su imagen

CAPTURA DE PANTALLA DE IMAGEN EN EL CELULAR

La Policía tiene una foto del joven Alan Giani en la ruta 188 a la altura de Rojas registrada el fin de semana.

La búsqueda de Alan Giani se intensificó este miércoles con un nuevo operativo encabezado por sus familiares, quienes recorrieron la ruta nacional 188 rumbo a Junín tras recibir información que ubicaría al joven de 35 años en esa ciudad. Paralelamente, la DDI Pergamino y la Fiscalía 8 mantienen activa la investigación por averiguación de paradero y solicitan la colaboración de toda la comunidad.

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La incertidumbre crece con el paso de los días. Desde hace una semana, la familia no tiene contacto con Alan Gonzalo Giani y el caso moviliza tanto a sus allegados como a las autoridades judiciales y policiales, que trabajan de manera coordinada para reconstruir sus últimos movimientos.

Durante la mañana de este miércoles, la hermana del joven, Yésica Giani, junto con otros familiares, emprendió viaje hacia la ciudad de Junín luego de recibir versiones que indicaban que Alan habría sido visto allí.

El dato más firme con el que cuentan hasta el momento señala que la última vez que fue observado ocurrió el sábado 27 de junio, alrededor de las 16:00, en un sector urbano de esa ciudad.

Según relató la mujer a Diario LA OPINIÓN, un comerciante que posee un carro de comidas al paso recordó haber conversado con Alan. El hombre le ofreció alimento y el joven le consultó si podía pasar la noche en el lugar. Sin embargo, el comerciante le respondió que no era posible porque consideraba que permanecer allí representaba un riesgo para su seguridad.

Ese testimonio constituye, hasta ahora, la referencia más reciente sobre el paradero del pergaminense.

Investigación judicial

Mientras los familiares realizan averiguaciones por cuenta propia y difunden la fotografía del joven en redes sociales, la investigación oficial continúa bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8 del Departamento Judicial Pergamino.

El fiscal Francisco Furnari dispuso la apertura de una causa por Averiguación de Paradero y encomendó las tareas investigativas a efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Pergamino.

Los investigadores analizan cada información que ingresa y procuran reconstruir el recorrido realizado por Alan desde el momento en que abandonó la vivienda familiar.

Cómo es Alan Giani

Con el objetivo de facilitar su identificación, la Justicia difundió las características físicas del hombre buscado.

Alan Giani tiene 35 años, es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, posee tez blanca, ojos claros y cabello corto castaño claro. Como seña particular presenta una cicatriz en el pómulo derecho, parcialmente cubierta por la barba que llevaba en los últimos días.

La imagen difundida por la familia lo muestra con barba crecida, un gorro, una campera oscura y un pantalón de jean.

Sus allegados remarcan que abandonó su casa sin mochila, sin bolso y sin ropa de recambio, por lo que desde hace varios días permanece únicamente con la vestimenta que llevaba puesta al salir.

Desaparición preocupante

La desaparición comenzó el pasado 24 de junio, cuando Alan dejó la vivienda familiar ubicada en el barrio Vicente López, aprovechando un momento en que su padre no se encontraba en el domicilio.

Según contó su hermana, días antes ambos habían mantenido una discusión, aunque la familia nunca imaginó que esa situación derivaría en una ausencia prolongada.

Al retirarse, dejó en la vivienda su teléfono celular, su billetera, la totalidad de su ropa y otros efectos personales, una circunstancia que desde el primer momento llamó la atención de sus familiares.

En un principio optaron por esperar un eventual regreso voluntario, suponiendo que podría encontrarse alojado en la casa de algún amigo. Sin embargo, la preocupación aumentó cuando comenzaron a recibir llamados de conocidos preguntando por él, ya que tampoco habían logrado comunicarse.

Estado de salud

Uno de los aspectos que más inquieta a la familia es la situación personal que atravesaba Alan antes de desaparecer.

Sus allegados señalaron que padecía un cuadro de depresión severa, contaba con antecedentes de intentos de autolesión y había atravesado problemas de consumo de sustancias en el pasado.

Estas circunstancias incrementan la preocupación por su integridad y llevaron a que tanto la familia como la Fiscalía consideren prioritario dar con su paradero lo antes posible.

Además, Alan se encontraba desempleado y no disponía de una línea telefónica propia, lo que dificulta considerablemente las posibilidades de rastrear sus desplazamientos mediante herramientas tecnológicas.

Pedido de colaboración

La familia mantiene una intensa campaña de difusión a través de redes sociales, donde comparte la fotografía más reciente de Alan con la esperanza de que alguna persona pueda reconocerlo y aportar información.

En forma paralela, la DDI Pergamino continúa recibiendo datos que permitan orientar la investigación.

Las autoridades solicitan que cualquier persona que haya visto a Alan Giani, crea haberlo observado recientemente o cuente con información sobre sus movimientos se comunique de inmediato al servicio de emergencias 911 o a la Delegación Departamental de Investigaciones de Pergamino.

Cada dato, por mínimo que parezca, puede resultar determinante para localizar al joven y brindar tranquilidad a una familia que, desde hace una semana, sostiene una búsqueda ininterrumpida con la esperanza de encontrarlo sano y salvo.