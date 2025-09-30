martes 30 de septiembre de 2025
    • Roban en la casa de Gustavo Laurino durante el San Pedro Country Music Festival

    Un delincuente de 42 años fue detenido tras sustraer dinero y objetos personales de la vivienda del organizador del festival, mientras él participaba del evento.

    30 de septiembre de 2025 - 10:40
    Roban en la casa de Gustavo Laurino durante el San Pedro Music Festival

    LAOPINION

    Un hecho de inseguridad sacudió San Pedro este fin de semana, en plena realización del San Pedro Country Music Festival. Mientras el organizador Gustavo Laurino participaba de las actividades culturales, un hombre de 42 años con antecedentes delictivos robó en su vivienda. Fue detenido horas más tarde, escondido entre arbustos y pastizales.

    El robo ocurrió mientras Laurino estaba en el festival

    El episodio tuvo lugar en la casa de Laurino, ubicada en la intersección de Carlos Gardel y avenida Kennedy. Según informaron fuentes policiales, el delincuente forzó la entrada a la vivienda y se llevó dinero en efectivo y objetos personales.

    Todo sucedió mientras Laurino se encontraba en el Paseo Público, cumpliendo tareas como organizador y asistiendo a las actividades del San Pedro Country Music Festival, uno de los eventos culturales más convocantes de la ciudad.

    Detención y operativo cerrojo

    El sujeto fue interceptado tras un operativo cerrojo articulado entre personal de la Comisaría San Pedro, el Grupo Táctico Operativo (GTO) y efectivos de la UTOI de San Nicolás. Fue hallado oculto entre pastizales, con una mochila en la que llevaba parte de los elementos sustraídos.

    El delincuente, que ya contaba con antecedentes, quedó a disposición de la Fiscalía local para afrontar cargos por el hecho.

    Preocupación por la seguridad en eventos masivos

    Vecinos de la zona expresaron preocupación por la vulnerabilidad que generan los eventos masivos, especialmente cuando quienes están directamente involucrados —como organizadores y artistas— dejan sus domicilios sin custodia.

    El hecho refuerza el reclamo por mayor presencia policial durante las jornadas de gran convocatoria, no solo en el Paseo Público, sino también en los barrios aledaños.

