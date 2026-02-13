viernes 13 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Buenos Aires: En enero, más del 95% de los robos de autos ocurrieron en la vía pública

    Según el último Indicador Ituran de Robo Vehicular (IRV), la tendencia se mantiene y la modalidad a mano armada sigue siendo la más frecuente.

    13 de febrero de 2026 - 11:20
    La concentración de robos en la vía pública y en franjas horarias específicas refuerza la importancia de analizar patrones. La información es una herramienta concreta para reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante un hecho delictivo.

    La concentración de robos en la vía pública y en franjas horarias específicas refuerza la importancia de analizar patrones. La información es una herramienta concreta para reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante un hecho delictivo.

    TODO RIESGO.

    El informe de Ituran Argentina reveló que los autos particulares fueron los vehículos más robados, en un 51,02% de los casos. Sin embargo, en este último mes se registró un aumento en las pick ups 4×4, que pasaron del 16,22% en diciembre al 28,57% en enero. Los utilitarios representaron un 10,20%, las motos un 7,14% y los camiones un 3,06%, este último con una leve suba respecto al mes anterior.

    Lee además
    El auto Renault Duster conducido por la docente volcó a la altura de Fontezuela.

    Despiste y vuelco en la ruta 8: una docente fue hospitalizada tras un siniestro vial en Fontezuela
    En la tarde de este miércoles terminaron dos sujetos detenidos y varios domicilios allanados, entre ellos un lavadero donde secuestraron un automóvil Volkswagen Vento con pedido de secuestro de Mar del Plata y con una posible participación en el robo a un matrimonio.

    Dos detenidos, un par de autos secuestrados y una pistola en un lavadero de vehículos de barrio Trocha

    Los resultados del “Indicador de Robo Vehicular” (IRV) fueron presentado con datos correspondientes al mes de enero, tomados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires por su Departamento de Seguridad y Emergencias.

    La vía pública, el principal escenario del delito

    En cuanto a las modalidades, el robo a mano armada volvió a ser el más frecuente con el 74,49% del total, mientras que los hurtos representaron el 25,51%. La vía pública se mantuvo como el principal escenario del delito: el 98,63% de los robos a mano armada ocurrieron en la calle.

    En relación con las zonas geográficas, la Zona Oeste concentró nuevamente la mayor cantidad de casos con un 52,81%% del total. Le siguieron Zona Sur (24,23%), y en menor medida, CABA (13,01%) y Zona Norte con un 9,95%.

    Los robos durante la tarde crecieron considerablemente

    El horario de 18 a 24 encabezó el listado con el 42,86% de los delitos. A diferencia de lo que se observó el mes anterior, los robos durante la tarde (de 12 a 18 horas) crecieron considerablemente, alcanzando un 25,51% durante enero. Le siguieron la madrugada (00 a 06) con el 17,35% y la mañana (06 a 12) con el 14,29%.

    El fin de semana, el periodo con menor actividad delictiva

    Entre los días de la semana, el jueves acumuló el 21,43% de los hechos. También se registraron altos niveles los viernes (18,37%) y martes y lunes con 16,33% respectivamente. Los miércoles se mantuvieron en rangos intermedios (11,22%) mientras que, en el otro extremo, el fin de semana fue el período con menor actividad delictiva, donde tanto sábado como domingo representaron el 8,16% de los robos cada uno.

    Más de la mitad de los robos fueron cometidos por dos personas

    En cuanto al número de personas involucradas, el indicador señala que más de la mitad de los robos fueron cometidos por 2 personas (53,33%). A su vez, se registraron incidentes con cuatro (26,67%) y tres (11,67%) delincuentes. Sólo un 3,33% de ellos fueron cometidos por un solo individuo.

    Fuente: 100% Seguro.

    Temas
    Seguí leyendo

    Despiste y vuelco en la ruta 8: una docente fue hospitalizada tras un siniestro vial en Fontezuela

    Dos detenidos, un par de autos secuestrados y una pistola en un lavadero de vehículos de barrio Trocha

    El Foro Nacional del Seguro 2026 reunirá al sector para debatir los desafíos del futuro

    Crimen y Castigo: el problema creciente del fraude en seguros

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El celular sustraído a la joven es un Iphone 12, por el cual un sujeto le pidió dinero de rescate.

    A una joven le sustrajeron el teléfono celular y le exigieron que entregara dinero para recuperarlo

    Por Alfonso Godoy
    La concentración de robos en la vía pública y en franjas horarias específicas refuerza la importancia de analizar patrones. La información es una herramienta concreta para reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante un hecho delictivo.

    Buenos Aires: En enero, más del 95% de los robos de autos ocurrieron en la vía pública

    Los estafadores simularon un alaerta de Mercado Pago para que la víctima les diera el acceso a sus cuentas.

    Denuncian estafa con falso alerta de seguridad de Mercado Pago y préstamo por 1.600.000 pesos

    La ciudad se prepara para vivir el Carnaval 2026, una celebración que promete tres noches inolvidables en el Boulevard de Calle 2, entre Avenida 11 y Calle 17.

    Carnaval 2026 en Lima, Zárate: tres noches a pura comparsa y música en el Boulevard de Calle 2

    En 2026, los espacios no solo se observan: se sienten. La sensorialidad se convierte en un valor central mediante rugosidades, relieves e imperfecciones controladas.

    Interiorismo 2026: hogares más cálidos, expresivos y con identidad propia