Buenos Aires: En enero, más del 95% de los robos de autos ocurrieron en la vía pública

La concentración de robos en la vía pública y en franjas horarias específicas refuerza la importancia de analizar patrones. La información es una herramienta concreta para reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante un hecho delictivo.

El informe de Ituran Argentina reveló que los autos particulares fueron los vehículos más robados, en un 51,02% de los casos. Sin embargo, en este último mes se registró un aumento en las pick ups 4×4, que pasaron del 16,22% en diciembre al 28,57% en enero. Los utilitarios representaron un 10,20%, las motos un 7,14% y los camiones un 3,06%, este último con una leve suba respecto al mes anterior.

Los resultados del “Indicador de Robo Vehicular” (IRV) fueron presentado con datos correspondientes al mes de enero, tomados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires por su Departamento de Seguridad y Emergencias.

En cuanto a las modalidades, el robo a mano armada volvió a ser el más frecuente con el 74,49% del total, mientras que los hurtos representaron el 25,51%. La vía pública se mantuvo como el principal escenario del delito: el 98,63% de los robos a mano armada ocurrieron en la calle.

En relación con las zonas geográficas, la Zona Oeste concentró nuevamente la mayor cantidad de casos con un 52,81%% del total. Le siguieron Zona Sur (24,23%), y en menor medida, CABA (13,01%) y Zona Norte con un 9,95%.

Los robos durante la tarde crecieron considerablemente

El horario de 18 a 24 encabezó el listado con el 42,86% de los delitos. A diferencia de lo que se observó el mes anterior, los robos durante la tarde (de 12 a 18 horas) crecieron considerablemente, alcanzando un 25,51% durante enero. Le siguieron la madrugada (00 a 06) con el 17,35% y la mañana (06 a 12) con el 14,29%.

El fin de semana, el periodo con menor actividad delictiva

Entre los días de la semana, el jueves acumuló el 21,43% de los hechos. También se registraron altos niveles los viernes (18,37%) y martes y lunes con 16,33% respectivamente. Los miércoles se mantuvieron en rangos intermedios (11,22%) mientras que, en el otro extremo, el fin de semana fue el período con menor actividad delictiva, donde tanto sábado como domingo representaron el 8,16% de los robos cada uno.

Más de la mitad de los robos fueron cometidos por dos personas

En cuanto al número de personas involucradas, el indicador señala que más de la mitad de los robos fueron cometidos por 2 personas (53,33%). A su vez, se registraron incidentes con cuatro (26,67%) y tres (11,67%) delincuentes. Sólo un 3,33% de ellos fueron cometidos por un solo individuo.

Fuente: 100% Seguro.