    • Ramallo: Hacienda impulsa cambios para mejorar la recaudación y modernizar el sistema tributario local

    La Secretaría de Hacienda de Ramallo avanza con medidas para optimizar el cobro de tasas, digitalizar procesos y fortalecer los ingresos municipales.

    20 de febrero de 2026 - 16:39
    La Secretaría de Hacienda proyecta una serie de cambios orientados a mejorar la recaudación y modernizar los mecanismos de cobro, con el objetivo de fortalecer los recursos municipales en los próximos meses.

    La Secretaría de Hacienda proyecta una serie de cambios orientados a mejorar la recaudación y modernizar los mecanismos de cobro, con el objetivo de fortalecer los recursos municipales en los próximos meses.

    Municipios online

    La Secretaría de Hacienda del municipio de Ramallo proyecta una serie de reformas orientadas a mejorar la recaudación y modernizar el sistema tributario, con el objetivo de fortalecer las finanzas locales y optimizar la relación con los contribuyentes. Las iniciativas apuntan a simplificar trámites, ampliar canales de pago y consolidar una administración más eficiente.

    Modernización del sistema tributario y digitalización de procesos en Ramallo

    Uno de los principales ejes de trabajo del área económica municipal será avanzar en la modernización del sistema tributario, incorporando herramientas tecnológicas que permitan agilizar los mecanismos de cobro y facilitar el acceso de los vecinos al cumplimiento de sus obligaciones.

    El secretario de Hacienda, Lucas Reyik, explicó que la intención es acercar el sistema al contribuyente mediante procedimientos más simples y opciones digitales que reduzcan tiempos y trámites presenciales. En ese sentido, se proyecta optimizar la gestión de boletas, mejorar las plataformas online y ampliar las alternativas de pago.

    Desde el área consideran que la digitalización no solo permitirá mejorar la eficiencia administrativa, sino también fortalecer la transparencia y el seguimiento de los ingresos municipales.

    Mejorar la recaudación sin aumentar la presión fiscal

    Según indicaron desde el Ejecutivo, el objetivo central no pasa por incrementar la carga tributaria, sino por mejorar los niveles de cumplimiento a partir de un sistema más accesible y ordenado.

    La estrategia apunta a facilitar el pago de tasas y derechos municipales, mejorar la comunicación con los contribuyentes y generar mayor previsibilidad en los vencimientos y modalidades de cobro.

    Reyik sostuvo que simplificar procesos y brindar más alternativas contribuye a reducir la morosidad y a consolidar una relación más cercana entre el municipio y los vecinos. “Queremos dar más alternativas y simplificar los procesos”, señaló el funcionario.

    Administración responsable en un contexto económico complejo

    En paralelo a las reformas administrativas, el municipio mantiene una política de gestión basada en el equilibrio entre ingresos y gastos. Desde Hacienda remarcaron que la prioridad seguirá siendo trabajar con criterios de prudencia financiera.

    El funcionario explicó que la administración continuará actuando “sobre seguro”, evitando comprometer erogaciones que no puedan sostenerse con los recursos disponibles. Esta línea de acción busca garantizar previsibilidad y cumplir con los compromisos asumidos tanto con proveedores como con trabajadores municipales.

    “Hoy hacemos lo que podemos hacer con lo que tenemos”, resumió Reyik al describir el escenario económico actual, marcado por la incertidumbre y la necesidad de administrar con cautela.

    Desde el Ejecutivo consideran que estas medidas permitirán sentar las bases de una estructura fiscal más sólida, capaz de sostener los servicios municipales y mejorar la eficiencia del Estado local en los próximos meses.

