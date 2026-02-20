viernes 20 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Un sujeto amenazó con robar a una quiosquera tras negarle papelillos para armar cigarrillos

    La comerciante denunció que un individuo la intimidó en su quiosco del barrio Vicente López tras negarse a venderle papelillos. Interviene la UFI 5.

    20 de febrero de 2026 - 12:28
    El sujeto la amenazó con robar en el local del barrio Vicente López porque no le vendió papelitos para armar cigarrillos.

    El sujeto la amenazó con robar en el local del barrio Vicente López porque no le vendió papelitos para armar cigarrillos.

    GOOGLE STREET VIEW

    Una comerciante de 60 años denunció que fue amenazada por un hombre que se asomó a la ventana de su quiosco en el barrio Vicente López. El sujeto le pidió papelillos para armar cigarrillos y, ante la negativa, reaccionó de manera agresiva y lanzó una advertencia intimidatoria antes de retirarse.

    Lee además
    La investigación continúa su curso para esclarecer las circunstancias en que el rodado fue sustraído y determinar eventuales responsabilidades de personas mayores de edad que pudieran haber participado en el hecho original.

    Pergamino: demoran a menor de 14 años en moto robada e interviene el Fuero Penal Juvenil
    El sospechoso sigue siendo buscado por robo y actualmente se le suma una nueva investigación de la Justicia Federal por el cultivo ilegal de marihuana.

    Secuestraron más de 100 plantas de marihuana en un allanamiento en el asentamiento 513 a sospechoso de robo

    La denuncia fue radicada este miércoles en la Comisaría Primera por una mujer de 60 años, propietaria de un pequeño comercio ubicado en el barrio Vicente López de Pergamino. Según expuso ante las autoridades policiales, el episodio ocurrió alrededor de las 13:38, cuando se encontraba en su vivienda realizando tareas de limpieza y escuchó que intentaban abrir la ventana del quiosco ubicado en Larrea al 1.600.

    Embed

    Al asomarse, advirtió la presencia de un hombre a quien reconoció. El individuo le solicitó papelillos, elementos que suelen utilizarse para armar cigarrillos de tabaco o marihuana. La comerciante le respondió que no disponía de ese producto en el local, lo que provocó una reacción verbal agresiva por parte del sujeto.

    De acuerdo con el testimonio aportado en sede policial, al retirarse el hombre lanzó una amenaza directa: “La próxima te robo todo”, expresión que generó un fuerte temor en la víctima. Ante esa situación, decidió trasladarse a la dependencia policial para formalizar la denuncia por el delito de amenazas.

    La causa fue caratulada como “Amenazas” e interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Francisco Furnari, quien dispuso las diligencias de rigor para avanzar con la investigación.

    Según trascendió, en el sector habría cámaras de seguridad que podrían aportar elementos probatorios para esclarecer lo sucedido y determinar eventuales responsabilidades. Los investigadores buscarán relevar registros fílmicos y tomar declaraciones complementarias para reconstruir con precisión la secuencia del hecho.

    El episodio generó preocupación en el entorno vecinal, ya que se trata de un comercio de cercanía que funciona en una zona residencial del barrio Vicente López, donde los frentistas suelen mantener trato cotidiano con los comerciantes del sector.

    Desde el ámbito judicial no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, en el marco de la investigación que apunta a determinar la identidad formal del denunciado y evaluar el alcance penal de la intimidación denunciada.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino: demoran a menor de 14 años en moto robada e interviene el Fuero Penal Juvenil

    Secuestraron más de 100 plantas de marihuana en un allanamiento en el asentamiento 513 a sospechoso de robo

    Sustrajeron una Honda Wave 110 del estacionamiento de motos de la plaza 25 de Mayo

    La conductora de un auto de remises denunció que la persiguieron varios sujetos en motos y dañaron el vehículo

    Le robaron la moto a un joven mientras trabajaba en un local gastronómico de avenida de Mayo

    Un agente de la Patrulla Urbana corrió a ladrón que le robó pertenencias a un adolescente en el barrio Acevedo

    A una joven le sustrajeron el teléfono celular y le exigieron que entregara dinero para recuperarlo

    Buenos Aires: En enero, más del 95% de los robos de autos ocurrieron en la vía pública

    En el barrio San Martín robaron en la Secundaria 2 y dañaron aberturas en la Primaria 50

    Rompieron la vidriera de un local de avenida Yrigoyen y robaron zapatillas e indumentaria

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Los transductores son dispositivos fundamentales que convierten una forma de energía o magnitud física (presión, temperatura, luz, posición) en otra, usualmente una señal eléctrica, para facilitar su medición, registro o control. Se clasifican principalmente en sensores (detectan energía) y actuadores (producen energía), operando en sistemas de automatización, medicina y comunicación. 

    Un médico radiólogo denunció el hurto de equipamiento en un centro de salud de Pergamino

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Secretaría de Hacienda proyecta una serie de cambios orientados a mejorar la recaudación y modernizar los mecanismos de cobro, con el objetivo de fortalecer los recursos municipales en los próximos meses.

    Ramallo: Hacienda impulsa cambios para mejorar la recaudación y modernizar el sistema tributario local
    El dato clave es que tres de cada cuatro países del mundo consumen productos vinculados al agro argentino.

    El 75% del mundo consume productos del campo argentino

    Omint lanza su servicio de salud veterinaria y amplía su ecosistema de prestaciones.
    Tendencias

    Una prepaga salió a promocionar que incluye a las mascotas en las coberturas

    Un médico radiólogo denunció en Pergamino el hurto de ocho transductores de un instituto radiológico ubicado en pleno microcentro y apuntó contra su socio tras revisar las cámaras de seguridad. 

    La UFI N° 6 investiga la denuncia de un hurto de equipamiento en un centro de salud

    Pergamino vivirá una nueva edición de Arriba la Birra.

    ¡Pergamino levanta su vaso! Este viernes se vivirá la tercera edición del evento Arriba la Birra