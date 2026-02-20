Un sujeto amenazó con robar a una quiosquera tras negarle papelillos para armar cigarrillos

El sujeto la amenazó con robar en el local del barrio Vicente López porque no le vendió papelitos para armar cigarrillos.

Una comerciante de 60 años denunció que fue amenazada por un hombre que se asomó a la ventana de su quiosco en el barrio Vicente López. El sujeto le pidió papelillos para armar cigarrillos y, ante la negativa, reaccionó de manera agresiva y lanzó una advertencia intimidatoria antes de retirarse.

La denuncia fue radicada este miércoles en la Comisaría Primera por una mujer de 60 años, propietaria de un pequeño comercio ubicado en el barrio Vicente López de Pergamino. Según expuso ante las autoridades policiales, el episodio ocurrió alrededor de las 13:38, cuando se encontraba en su vivienda realizando tareas de limpieza y escuchó que intentaban abrir la ventana del quiosco ubicado en Larrea al 1.600 .

Al asomarse, advirtió la presencia de un hombre a quien reconoció. El individuo le solicitó papelillos, elementos que suelen utilizarse para armar cigarrillos de tabaco o marihuana. La comerciante le respondió que no disponía de ese producto en el local, lo que provocó una reacción verbal agresiva por parte del sujeto.

De acuerdo con el testimonio aportado en sede policial, al retirarse el hombre lanzó una amenaza directa: “La próxima te robo todo”, expresión que generó un fuerte temor en la víctima. Ante esa situación, decidió trasladarse a la dependencia policial para formalizar la denuncia por el delito de amenazas.

La causa fue caratulada como “Amenazas” e interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Francisco Furnari, quien dispuso las diligencias de rigor para avanzar con la investigación.

Según trascendió, en el sector habría cámaras de seguridad que podrían aportar elementos probatorios para esclarecer lo sucedido y determinar eventuales responsabilidades. Los investigadores buscarán relevar registros fílmicos y tomar declaraciones complementarias para reconstruir con precisión la secuencia del hecho.

El episodio generó preocupación en el entorno vecinal, ya que se trata de un comercio de cercanía que funciona en una zona residencial del barrio Vicente López, donde los frentistas suelen mantener trato cotidiano con los comerciantes del sector.

Desde el ámbito judicial no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, en el marco de la investigación que apunta a determinar la identidad formal del denunciado y evaluar el alcance penal de la intimidación denunciada.