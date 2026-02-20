sábado 21 de febrero de 2026
    • Comparten la imagen de un adulto mayor de quien su pareja no sabe sobre su paradero desde el miércoles

    La DDI y la Fiscalía Nº 6 del Departamento Judicial Pergamino activaron un pedido de colaboración para hallar al jubilado, ausente desde el miércoles.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    20 de febrero de 2026 - 21:10
    La DDI Pergamino difundió la imagen de Carlos Peña (65) en el marco de la averiguación de paradero que investiga la Fiscalía Nº 6.

    La DDI Pergamino difundió la imagen de Carlos Peña (65) en el marco de la averiguación de paradero que investiga la Fiscalía Nº 6.

    LA OPINION

    La Policía y la Fiscalía Nº 6 del Departamento Judicial Pergamino investigan la averiguación de paradero de Carlos Alberto Peña (65), jubilado, cuyo contacto se perdió el miércoles en esta ciudad. La DDI solicitó colaboración a la comunidad para aportar datos que permitan ubicarlo.

    El Jardín de Infantes 913 “Rosana Cura”, del barrio Centenario de Pergamino, sufrió un robo con destrozos y lanzó una campaña solidaria.

    Robo en el Jardín de Infantes 913 del barrio Centenario: destrozos y campaña solidaria para reconstruirlo
    Un médico radiólogo denunció en Pergamino el hurto de ocho transductores de un instituto radiológico ubicado en pleno microcentro y apuntó contra su socio tras revisar las cámaras de seguridad. 

La UFI N° 6 investiga la denuncia de un hurto de equipamiento en un centro de salud 

    La UFI N° 6 investiga la denuncia de un hurto de equipamiento en un centro de salud

    La denuncia fue radicada en el marco de la IPP 12-00-001221-26/00, caratulada “Averiguación de paradero”, con intervención de la Fiscalía Nº 6 del Departamento Judicial Pergamino. La presentación fue realizada por su pareja, quien manifestó que desde el miércoles de esta semana no logra comunicarse con el hombre ni conoce su paradero.

    De acuerdo con los datos aportados en la denuncia, el hombre tiene 65 años, es argentino, jubilado y reside en una vivienda ubicada en calle Emilio Coni al 1.300, en la ciudad de Pergamino. Al momento de ausentarse no se precisó la vestimenta que llevaba puesta.

    carlos-alberto-peña-averiguacion-de-paradero
    La imagen de Carlos Alberto Peña compartida por su pareja.

    La imagen de Carlos Alberto Peña compartida por su pareja.

    En cuanto a sus características físicas, es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros de altura, tiene tez morena, cabello corto de color negro y ojos marrones. Según se informó, presenta problemas de adicción, circunstancia que incrementa la preocupación de su entorno y de los investigadores.

    Desde la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino, el subcomisario Franco Yozzi hizo llegar la imagen del adulto mayor y el pedido de colaboración a los medios de comunicación para ampliar la difusión y favorecer su pronta localización.

    En el marco de la investigación, se solicitó además recabar información sobre eventuales ingresos del hombre en carácter de víctima o imputado en dependencias policiales. También se requirió verificar si una persona con sus características fue asistida en centros de salud, hospitales o ingresada a morgues de la región.

    Las autoridades instaron a la comunidad a aportar cualquier dato que pueda resultar útil para dar con su paradero. Quienes puedan brindar información pueden comunicarse con el 911 o dirigirse a la dependencia policial más cercana.

    Un médico radiólogo denunció en Pergamino el hurto de ocho transductores de un instituto radiológico ubicado en pleno microcentro y apuntó contra su socio tras revisar las cámaras de seguridad. 

La UFI N° 6 investiga la denuncia de un hurto de equipamiento en un centro de salud 

    La UFI N° 6 investiga la denuncia de un hurto de equipamiento en un centro de salud

