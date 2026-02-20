sábado 21 de febrero de 2026
    • Básquetbol: los equipos de San Nicolás intensifican la pretemporada con una agenda cargada de amistosos

    Somisa Club, Club Regatas de San Nicolás y Belgrano continúan su preparación rumbo a la Liga Federal con nuevos partidos amistosos.

    20 de febrero de 2026 - 17:19
    Hoy Somisa enfrentará a Central desde las 19.30 en el marco de un cuadrangular que se desarrollará en el Rosario Arena Sports y que finalizará mañana. En tanto, esta noche desde las 21.30 Regatas recibirá en “La Ribera” a Midland FC en su tercera prueba. El domingo saldrá Belgrano a la cancha por primera vez en esta pretemporada.

    Hoy Somisa enfrentará a Central desde las 19.30 en el marco de un cuadrangular que se desarrollará en el Rosario Arena Sports y que finalizará mañana. En tanto, esta noche desde las 21.30 Regatas recibirá en "La Ribera" a Midland FC en su tercera prueba. El domingo saldrá Belgrano a la cancha por primera vez en esta pretemporada.

    El Norte

    Mientras aguardan la confirmación oficial del inicio de la Liga Federal por parte de la Confederación Argentina de Básquetbol, los equipos de la ciudad de San Nicolás aceleran su puesta a punto con una serie de encuentros amistosos que permiten evaluar rendimientos, consolidar esquemas tácticos y sumar rodaje competitivo de cara a la temporada 2026.

    Somisa continúa su preparación en Rosario

    Luego de una contundente victoria como visitante frente a Náutico Sportivo Avellaneda por 106 a 65, Somisa afrontará este viernes un nuevo desafío en el marco de un cuadrangular que se desarrolla en el Rosario Arena Sports. El conjunto nicoleño enfrentará a Central desde las 19.30, en un torneo preparatorio que finalizará mañana y que reúne a equipos en plena etapa de armado competitivo.

    El certamen amistoso representa una oportunidad clave para el cuerpo técnico, que busca afianzar el funcionamiento colectivo y darle minutos a todo el plantel. En la continuidad del cuadrangular, Somisa se medirá mañana desde las 19.30 ante Temperley, actual campeón de la Superliga local, que previamente chocará con Sacachispas.

    Estos compromisos forman parte de una planificación pensada para llegar con ritmo de competencia al inicio del certamen federal, aún sin fecha oficial confirmada.

    Regatas suma rodaje en La Ribera

    Por su parte, Regatas disputará esta noche desde las 21.30 un nuevo amistoso en el estadio “La Ribera”, donde recibirá a Midland FC en lo que será su tercera presentación de la pretemporada.

    El equipo nicoleño llega tras una semana de intensa actividad frente a rivales rosarinos, con resultados dispares: una victoria ante Central por 89 a 82 y una derrota frente a Gimnasia por 85 a 70. Estos encuentros permitieron al entrenador observar variantes tácticas y evaluar el rendimiento individual de los jugadores.

    Midland FC, su rival de turno, cuenta con un plantel amplio que incluye a Leandro Portillo, Federico Michelini, Joaquín Thorp, Santiago Juárez, Leonardo Gutiérrez, Alesandro Garabaglia, Juan Montedo, Benjamín Morales, Dante Garrote, Franco Porto y Stefano Rampello, entre otros. Además, el conjunto visitante continuará su gira enfrentando mañana a Los Andes en Villa Ramallo.

    Belgrano inicia su camino en la pretemporada

    El último de los representantes nicoleños en salir a la cancha será Belgrano, que disputará su primer amistoso de preparación este domingo cuando visite a Unión en Arroyo Seco.

    El encuentro marcará el inicio formal de la actividad competitiva para el equipo, que buscará comenzar a sumar minutos de juego y evaluar el funcionamiento colectivo tras las primeras semanas de entrenamientos físicos y tácticos.

    Con los tres clubes locales en plena etapa de preparación, el básquet nicoleño atraviesa semanas clave de trabajo y evaluación, con el objetivo común de llegar en óptimas condiciones al arranque de la Liga Federal, una competencia que promete nuevamente alto nivel y fuerte protagonismo regional.

