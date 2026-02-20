viernes 20 de febrero de 2026
    • San Pedro: Gestiones para instalar una base fija de la UTOI y reforzar la seguridad

    El intendente de San Pedro busca que la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas tenga presencia permanente en el distrito, mejorando la prevención del delito.

    20 de febrero de 2026 - 12:30
    Se iniciaron gestiones ante el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de lograr el desembarco de un destacamento permanente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en el distrito.

    Se iniciaron gestiones ante el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de lograr el desembarco de un destacamento permanente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en el distrito.

    notisanpedro.info

    El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, inició gestiones ante el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para que la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) instale una base fija en la ciudad. La medida busca mejorar la infraestructura de seguridad local y agilizar la respuesta frente a situaciones delictivas en los barrios más conflictivos.

    Presencia actual de la UTOI en San Pedro

    Actualmente, los efectivos de la UTOI operan de manera intermitente en el distrito, participando en operativos de saturación, controles vehiculares estratégicos y tareas de prevención ciudadana. Sin embargo, al no contar con una base propia, su permanencia es limitada y finaliza al concluir cada operativo específico. El objetivo del Ejecutivo local es revertir esta situación y garantizar una presencia constante en la ciudad.

    Qué es la UTOI y cuáles son sus funciones

    La Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) es una fuerza de elite dependiente de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Está diseñada para intervenir en situaciones de alta complejidad, realizando patrullajes preventivos en barrios con altos índices de criminalidad, operativos de saturación, allanamientos de riesgo y asistencia en conflictos que exceden la capacidad de las comisarías locales.

    Impacto de una base fija en la seguridad local

    Contar con un destacamento permanente permitiría que los equipos de la UTOI permanezcan en San Pedro las 24 horas, reduciendo los tiempos de respuesta ante emergencias y aumentando la vigilancia en los puntos críticos identificados por el mapa del delito. Además, se espera una mayor coordinación con otras dependencias policiales, optimizando los controles de tránsito y los operativos preventivos en los accesos a la ciudad.

