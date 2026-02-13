Un agente de la Patrulla Urbana corrió a ladrón que le robó pertenencias a un adolescente en el barrio Acevedo

Al ladrón de 21 años aprehendido le secuestraron en su poder los elementos sustraídos al adolescente instantes antes en Siria y Guido.

Un sujeto de 21 años fue detenido en barrio Acevedo luego de amenazar a un adolescente de 17 años con aparentar portar un arma de fuego para robarle la mochila y el teléfono celular. El procedimiento culminó con una persecución y la intervención policial. El juez de Garantías César Solazzi avaló la detención solicitada por el fiscal Germán Guidi.

El episodio ocurrió alrededor de las 20:44 del miércoles, cuando la víctima caminaba por calle Siria en dirección a Guido, en el barrio Acevedo. En ese trayecto fue interceptado por un sujeto que lo rodeó y, realizando ademanes en la zona de la cintura como si tuviera un arma -sin exhibirla-, lo amenazó con dispararle si no le entregaba sus pertenencias.

Ante la intimidación, el adolescente le dio su teléfono celular Motorola Edge 30 de color azul oscuro y una mochila verde marca Wilson. En su interior llevaba una billetera azul con documentación personal y un juego de llaves. Tras apoderarse de los objetos, el sospechoso escapó por calle Guido en sentido contrario al tránsito.

Lejos de quedarse inmóvil, el damnificado decidió seguirlo y en ese momento advirtió la presencia de una patrulla de la Agencia Municipal de Seguridad (AMS) que circulaba por la zona. El sujeto alertó a los inspectores sobre lo ocurrido, describió al asaltante y precisó la dirección en la que había huido.

De inmediato, el personal municipal inició la búsqueda y a pocas cuadras divisó al sospechoso en Guido y Laprida. Al advertir la presencia de la patrulla, el sujeto comenzó a correr en contramano, lo que dio inicio a una persecución que culminó en Guido al 230.

Según el reporte oficial de la AMS, uno de los inspectores descendió del móvil y continuó la persecución a pie, logrando reducir al sospechoso. En su poder tenía la mochila sustraída con la billetera y el juego de llaves. Minutos después arribó al lugar la víctima, quien lo reconoció como el autor del robo.

Aprehendido en flagrante delito

Posteriormente se hizo presente un móvil del Comando de Patrulla que procedió a la aprehensión formal del sujeto, de 21 años, y lo trasladó para su revisión médica y alojamiento en la Comisaría Tercera de Pergamino.

En cuanto al teléfono celular sustraído, los efectivos realizaron una comunicación al número de abonado y una persona que no se identificó respondió la llamada. Más tarde, el aparato fue entregado en la sede policial, lo que permitió su restitución al damnificado.

Con los elementos reunidos —entre ellos la aprehensión en flagrancia, el reconocimiento de la víctima y el secuestro de los objetos robados— el fiscal Germán Guidi solicitó la detención formal del imputado. El pedido fue analizado por el juez de Garantías César Solazzi, quien consideró acreditados los requisitos previstos en el artículo 308 del Código Procesal Penal y resolvió hacer lugar a la medida.

Ordenaron la detención

Para el magistrado, en esta etapa preliminar existen elementos de convicción suficientes que permiten tener por configurado, con el grado de certeza requerido, el delito de robo agravado por el uso de amenazas, en un hecho cometido en la vía pública y con la modalidad de intimidación simulando portar un arma.

La causa se instruye por el proceso judicial de flagrancia que permite llevar el caso a juicio, mientras el sujeto permanece detenido a disposición de la Justicia.