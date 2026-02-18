jueves 19 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La conductora de un auto de remises denunció que la persiguieron varios sujetos en motos y dañaron el vehículo

    La chofer fue seguida desde barrio Tupac Amaru hasta la agencia de avenida Yrigoyen y le dañaron el automóvil por venganza contra sus pasajeros.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    18 de febrero de 2026 - 21:11
    Los agresores le dieron una patada al espejo retrovisor para romperlo e intimidar a los pasajeros que trasladaba la remisera.

    Los agresores le dieron una patada al espejo retrovisor para romperlo e intimidar a los pasajeros que trasladaba la remisera.

    LA OPINION

    Un inquietante episodio se registró durante la madrugada de este miércoles en Pergamino, cuando una remisera de 48 años denunció que fue seguida durante varias cuadras por un grupo de motociclistas que finalmente dañaron el vehículo en la base de la empresa donde trabaja.

    Lee además
    El automóvil Fiat Palio Weekend conducido por una mujer quien habría abandonado la escena del siniestro dejando a una menor malherida.

    Una mujer chocó en auto contra un poste de tendido telefónico y abandonó la escena dejando una adolescente herida
    La concentración de robos en la vía pública y en franjas horarias específicas refuerza la importancia de analizar patrones. La información es una herramienta concreta para reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante un hecho delictivo.

    Buenos Aires: En enero, más del 95% de los robos de autos ocurrieron en la vía pública

    La causa fue iniciada bajo la carátula “averiguación de ilícito” y quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 del Departamento Judicial Pergamino, que dispuso las primeras diligencias, entre ellas la constatación de daños y el relevamiento de cámaras de seguridad.

    La persecución desde barrio Tupac Amaru

    Según relató la conductora, alrededor de la 1:30 de la madrugada levantó pasajeros en la intersección de Timoteo Apuyán y Larrea. Se trataba de dos jóvenes y una mujer. A los pocos metros de iniciar el viaje, advirtió que varias motocicletas —unas cinco, con dos ocupantes en cada una— comenzaron a seguir el remis.

    “Empezaron a seguirme, a seguirme, a seguirme”, describió la mujer, quien señaló que consultó a los pasajeros si conocían a los motociclistas. Ante la insistencia de los ocupantes para que no detuviera la marcha, decidió continuar circulando mientras evaluaba la situación.

    La remisera explicó que su intención fue dirigirse hacia la base de la empresa Yrigoyen, ubicada en avenida Yrigoyen 271, evitando frenar en otros puntos pese a que consideró acercarse a dependencias policiales.

    “Yo les decía: chicos, ¿qué pasa? ¿Ustedes los conocen? Me están complicando con el trabajo”, relató. Durante el trayecto realizó maniobras por distintas arterias de la ciudad con el objetivo de mantener la situación bajo control y llegar a un lugar seguro.

    El ataque en la base de remises

    La persecución culminó cuando el vehículo ingresó a la base de la empresa de autos de alquiler con chofer, en la zona de avenida Yrigoyen y Joaquín Menéndez. Allí, cuando el auto ya estaba detenido, uno de los motociclistas pasó junto al remis y rompió el espejo retrovisor del lado del conductor.

    Tras el daño, los ocupantes de las motos se dieron a la fuga. La conductora no sufrió lesiones, aunque el rodado presentó daños materiales.

    Posteriormente, la mujer completó un viaje pendiente y luego se dirigió a la dependencia policial para radicar la denuncia. En el lugar se dispuso la intervención del Grupo Táctico Operativo (GTO) para el relevamiento de cámaras y la identificación de los involucrados.

    Hipótesis bajo investigación

    De acuerdo al testimonio de la remisera, en la comisaría le indicaron que los pasajeros que había trasladado podrían estar vinculados a un hecho previo relacionado con el robo de una motocicleta, lo que habría motivado la persecución por parte del grupo que los seguía.

    No obstante, esa hipótesis forma parte de la investigación en curso y deberá ser corroborada por la fiscalía interviniente.

    Desde el sector de remiseros señalaron su preocupación por este tipo de episodios, que exponen a los trabajadores del volante a situaciones de riesgo mientras cumplen con su labor nocturna.

    La investigación continúa para establecer responsabilidades y determinar si el ataque al vehículo estuvo directamente relacionado con los pasajeros transportados o si obedeció a otra circunstancia.

    Temas
    Seguí leyendo

    Una mujer chocó en auto contra un poste de tendido telefónico y abandonó la escena dejando una adolescente herida

    Buenos Aires: En enero, más del 95% de los robos de autos ocurrieron en la vía pública

    Sustrajeron una Honda Wave 110 del estacionamiento de motos de la plaza 25 de Mayo

    Le robaron la moto a un joven mientras trabajaba en un local gastronómico de avenida de Mayo

    La ex pareja de una oficial de Policía la denunció por lesiones y enfrenta una causa penal y un sumario

    Violencia doméstica: denuncian a un joven por agredir a la mamá y a la abuela de su pequeña beba

    Sin beneficios: enviaron a la cárcel a tres convictos que no cumplieron con la prisión domiciliaria

    Condenaron al padrastro y absolvieron a la madre en un juicio por abuso sexual

    Un agente de la Patrulla Urbana corrió a ladrón que le robó pertenencias a un adolescente en el barrio Acevedo

    Un paciente de salud mental arrojó agua caliente y lesionó a una trabajadora del Hospital San José

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El automóvil Fiat Palio Weekend conducido por una mujer quien habría abandonado la escena del siniestro dejando a una menor malherida.

    Una mujer chocó en auto contra un poste de tendido telefónico y abandonó la escena dejando una adolescente herida

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    A la joven de 29 años le robaron la moto Honda Wave que dejó estacionada en 9 de Julio y Avenida de Mayo el martes a la noche.

    Sustrajeron una Honda Wave 110 del estacionamiento de motos de la plaza 25 de Mayo
    Los agresores le dieron una patada al espejo retrovisor para romperlo e intimidar a los pasajeros que trasladaba la remisera.

    La conductora de un auto de remises denunció que la persiguieron varios sujetos en motos y dañaron el vehículo

    La Motomel Blitz 110cc fue sustraída en Moreno y Avenida de Mayo mientras su dueño trabajaba en un bar del centro.

    Le robaron la moto a un joven mientras trabajaba en un local gastronómico de avenida de Mayo

    El automóvil Fiat Palio Weekend conducido por una mujer quien habría abandonado la escena del siniestro dejando a una menor malherida.

    Una mujer chocó en auto contra un poste de tendido telefónico y abandonó la escena dejando una adolescente herida

    Una oficial de la Policía bonaerense fue denunciada en Pergamino por su ex pareja, quien la acusó de agredirlo físicamente y amenazarlo con un elemento metálico en el marco de un conflicto personal.

    La ex pareja de una oficial de Policía la denunció por lesiones y enfrenta una causa penal y un sumario