La conductora de un auto de remises denunció que la persiguieron varios sujetos en motos y dañaron el vehículo

Los agresores le dieron una patada al espejo retrovisor para romperlo e intimidar a los pasajeros que trasladaba la remisera.

Un inquietante episodio se registró durante la madrugada de este miércoles en Pergamino , cuando una remisera de 48 años denunció que fue seguida durante varias cuadras por un grupo de motociclistas que finalmente dañaron el vehículo en la base de la empresa donde trabaja.

La causa fue iniciada bajo la carátula “averiguación de ilícito” y quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 del Departamento Judicial Pergamino, que dispuso las primeras diligencias, entre ellas la constatación de daños y el relevamiento de cámaras de seguridad.

Según relató la conductora, alrededor de la 1:30 de la madrugada levantó pasajeros en la intersección de Timoteo Apuyán y Larrea. Se trataba de dos jóvenes y una mujer. A los pocos metros de iniciar el viaje, advirtió que varias motocicletas —unas cinco, con dos ocupantes en cada una— comenzaron a seguir el remis .

“Empezaron a seguirme, a seguirme, a seguirme”, describió la mujer, quien señaló que consultó a los pasajeros si conocían a los motociclistas. Ante la insistencia de los ocupantes para que no detuviera la marcha, decidió continuar circulando mientras evaluaba la situación.

La remisera explicó que su intención fue dirigirse hacia la base de la empresa Yrigoyen, ubicada en avenida Yrigoyen 271, evitando frenar en otros puntos pese a que consideró acercarse a dependencias policiales.

“Yo les decía: chicos, ¿qué pasa? ¿Ustedes los conocen? Me están complicando con el trabajo”, relató. Durante el trayecto realizó maniobras por distintas arterias de la ciudad con el objetivo de mantener la situación bajo control y llegar a un lugar seguro.

El ataque en la base de remises

La persecución culminó cuando el vehículo ingresó a la base de la empresa de autos de alquiler con chofer, en la zona de avenida Yrigoyen y Joaquín Menéndez. Allí, cuando el auto ya estaba detenido, uno de los motociclistas pasó junto al remis y rompió el espejo retrovisor del lado del conductor.

Tras el daño, los ocupantes de las motos se dieron a la fuga. La conductora no sufrió lesiones, aunque el rodado presentó daños materiales.

Posteriormente, la mujer completó un viaje pendiente y luego se dirigió a la dependencia policial para radicar la denuncia. En el lugar se dispuso la intervención del Grupo Táctico Operativo (GTO) para el relevamiento de cámaras y la identificación de los involucrados.

Hipótesis bajo investigación

De acuerdo al testimonio de la remisera, en la comisaría le indicaron que los pasajeros que había trasladado podrían estar vinculados a un hecho previo relacionado con el robo de una motocicleta, lo que habría motivado la persecución por parte del grupo que los seguía.

No obstante, esa hipótesis forma parte de la investigación en curso y deberá ser corroborada por la fiscalía interviniente.

Desde el sector de remiseros señalaron su preocupación por este tipo de episodios, que exponen a los trabajadores del volante a situaciones de riesgo mientras cumplen con su labor nocturna.

La investigación continúa para establecer responsabilidades y determinar si el ataque al vehículo estuvo directamente relacionado con los pasajeros transportados o si obedeció a otra circunstancia.