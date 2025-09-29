lunes 29 de septiembre de 2025
    • San Pedro vibró con la edición 20 del Country Music Festival: miles en un cierre histórico

    Yulie Ruth, Mack Stevens y artistas internacionales brillaron en el cierre del festival más emblemático de San Pedro. Multitud, medios y emoción a orillas del río.

    29 de septiembre de 2025 - 11:45
    San Pedro vibró con la edición 20 del Country Music Festival: miles de personas en un cierre historico

    LAOPINION

    Con miles de personas reunidas en el Paseo Público Municipal y una grilla de lujo encabezada por Yulie Ruth y Mack Stevens, la edición 20 del San Pedro Country Music Festival cerró este domingo con una jornada inolvidable. Sol, música, baile y cobertura nacional marcaron un hito cultural que posiciona a la ciudad como capital argentina del género.

    Baile, música y emociones desde temprano

    La jornada comenzó con la quinta edición del encuentro de line dance All Together, que reunió a unas 30 escuelas de todo el país. Desde temprano, el ritmo country se adueñó de la Costanera, marcando el inicio de una jornada que fue de menor a mayor, hasta alcanzar momentos de altísima emoción.

    Mack Stevens, Countruck Band y Los Mentidores

    El escenario principal recibió artistas nacionales e internacionales. El texano Mack Stevens impactó con su estilo rockabilly crudo, mientras que Countruck Band, desde Brasil, sumó una energía fresca y potente. También se destacaron Nobull y Los Mentidores, banda liderada por José Palazzo, productor de Cosquín Rock, quien sorprendió al público con un set eléctrico

    Yulie Ruth coronó una edición histórica

    El show de Yulie Ruth y las Ruedas del Sur fue, una vez más, el más esperado. Con su mezcla de honky tonk, western swing y folklore country, emocionaron al público y cerraron con un All Together que reunió a todos los músicos en el escenario. Fue el broche de oro para una jornada que dejó huella.

    Un festival con alcance nacional e internacional

    La 20º edición del San Pedro Country Music Festival recibió visitantes de todo el país y del exterior. Hubo presencia de público de Tierra del Fuego, Salta, Uruguay, Brasil y Chile. Además, TN y C5N transmitieron en vivo, posicionando al evento en el centro de la agenda cultural nacional.

    Orgullo sampedrino

    La comunidad celebró el éxito de una propuesta que ya forma parte de la identidad local. El festival no solo impulsa la cultura, sino que potencia el turismo y la economía regional. El mensaje general fue claro: el San Pedro Country Music Festival debe continuar y crecer, como símbolo de integración, arte y pertenencia.

