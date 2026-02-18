jueves 19 de febrero de 2026
    • Sustrajeron una Honda Wave 110 del estacionamiento de motos de la plaza 25 de Mayo

    A la propietaria, una joven de 29 años, se la robaron tras dejar la motocicleta estacionada por varios minutos y al regresar ya no estaba.

    18 de febrero de 2026 - 21:31
    A la joven de 29 años le robaron la moto Honda Wave que dejó estacionada en 9 de Julio y Avenida de Mayo el martes a la noche.

    A la joven de 29 años le robaron la moto Honda Wave que dejó estacionada en 9 de Julio y Avenida de Mayo el martes a la noche.

    A la joven de 29 años le robaron la moto Honda Wave que dejó estacionada en 9 de Julio y Avenida de Mayo el martes a la noche.

    A la joven de 29 años le robaron la moto Honda Wave que dejó estacionada en 9 de Julio y Avenida de Mayo el martes a la noche.

    Una mujer de 29 años denunció el robo de su motocicleta en pleno centro de Pergamino, luego de dejarla estacionada en el sector exclusivo para motos de Plaza 25 de Mayo. El hecho ocurrió el martes a las 22:30 y es investigado como hurto agravado por la UFI Nº 5.

    Un nuevo episodio de inseguridad se registró en el microcentro de Pergamino, donde delincuentes sustrajeron una motocicleta del estacionamiento destinado a motovehículos en inmediaciones de Plaza 25 de Mayo.

    La víctima es una mujer de 29 años, quien denunció que alrededor de las 22:30 dejó su Honda Wave 110cc de color negra estacionada con traba de volante en el sector ubicado sobre calle 9 de Julio, en la intersección con Avenida de Mayo.

    Según su relato, se retiró del lugar por unos minutos y, al regresar para buscar el rodado, constató que ya no se encontraba donde lo había dejado.

    Hurto agravado

    La causa fue caratulada como “hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública” y quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 del Departamento Judicial Pergamino.

    De acuerdo a lo informado en sede policial, la motocicleta no contaba con seguro contra robo. La denunciante no pudo aportar datos sobre posibles sospechosos ni testigos del hecho.

    El Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera se abocó al relevamiento de cámaras de seguridad instaladas en la zona, tanto públicas como privadas, con el objetivo de identificar a los autores y reconstruir la mecánica de la sustracción.

    Asimismo, se solicitó la inserción del dominio en el sistema informático para su eventual secuestro en caso de ser detectada en controles policiales o procedimientos preventivos.

    Robo de moto

    El robo de motocicletas en sectores céntricos continúa siendo una modalidad delictiva reiterada en Pergamino. La zona de Plaza 25 de Mayo, por su alto tránsito y concentración de comercios, suele ser elegida por motociclistas que estacionan durante lapsos breves, lo que es aprovechado por delincuentes.

    Desde las fuerzas de seguridad reiteraron la importancia de reforzar las medidas de protección, incorporando dispositivos adicionales como cadenas o trabas complementarias, además del seguro correspondiente.

    La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas a partir del análisis de registros fílmicos y tareas de campo.

