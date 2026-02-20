La Terminal de Ómnibus de San Pedro inauguró un nuevo buffet para pasajeros y vecinos

La administración de la Terminal de Ómnibus de San Pedro anunció la apertura del Buffet CyC, una nueva propuesta gastronómica que ya se encuentra operativa dentro de las instalaciones del predio. notisanpedro.info

La Terminal de Ómnibus de San Pedro amplió su oferta de servicios con la apertura del Buffet CyC, un espacio gastronómico pensado para brindar comodidad a los pasajeros en tránsito y a los vecinos de la ciudad. La iniciativa busca mejorar la experiencia dentro del predio, ofreciendo desayunos, refrigerios y un lugar de descanso funcional y acogedor.

Buffet CyC: un nuevo espacio gastronómico en la Terminal El Buffet CyC ya se encuentra operativo y propone una variedad de opciones para quienes se encuentran en tránsito por la Terminal. Desde desayunos hasta refrigerios ligeros, el espacio permite a los usuarios disfrutar de un entorno cómodo antes de iniciar sus viajes de media o larga distancia, integrando confort y funcionalidad.

Beneficios para los pasajeros y la comunidad Más allá de atender a los viajeros, la Terminal abrió el buffet a todos los vecinos interesados. De esta manera, se busca convertir el edificio en un punto de encuentro para la comunidad, promoviendo la interacción y ofreciendo un servicio que combina gastronomía y descanso. Las autoridades destacaron la importancia de jerarquizar la atención al público en el predio.

Plan integral para optimizar la Terminal de Ómnibus La incorporación del Buffet CyC forma parte de un plan integral de mejoras que apunta a modernizar la infraestructura de la Terminal y enriquecer los servicios disponibles. Con estas acciones, la administración busca transformar el edificio en un espacio más funcional y agradable, consolidando su rol como centro neurálgico del transporte en San Pedro.

