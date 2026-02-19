Secuestraron más de 100 plantas de marihuana en un allanamiento en el asentamiento 513 a sospechoso de robo

El sospechoso sigue siendo buscado por robo y actualmente se le suma una nueva investigación de la Justicia Federal por el cultivo ilegal de marihuana.

Un allanamiento realizado por la Policía en el barrio 513 de Pergamino, en el marco de la investigación por el robo de una motocicleta en las 512 Viviendas, derivó en el secuestro de 115 plantas de marihuana y la intervención de la Justicia Federal por infracción a la Ley 23.737.

En el marco de una investigación por el robo de una motocicleta en el complejo habitacional Virgen de Guadalupe, conocido popularmente como las 512 Viviendas, personal de la Comisaría Primera llevó adelante un allanamiento de urgencia que terminó con el secuestro de más de un centenar de plantas de cannabis y la apertura de una causa federal por infracción a la Ley 23.737.

El hecho que dio origen a la pesquisa fue denunciado por una mujer de 37 años, quien constató alrededor de las 7:00 que autores ignorados, sin ejercer violencia, habían sustraído su motocicleta Honda Biz 125 centímetros cúbicos, dominio colocado, de color blanca, la cual se encontraba estacionada desde la noche anterior en el interior de un garaje compartido del barrio 512 Viviendas , detrás de la tira 13.

A partir de las averiguaciones practicadas por el Gabinete Técnico Operativo (GTO), los investigadores lograron individualizar a un posible sospechoso con residencia en el asentamiento lindero conocido como “barrio 513”, denominado así por los vecinos por su cercanía con el complejo habitacional Virgen de Guadalupe.

Con los elementos reunidos, la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5 otorgó una orden de allanamiento de urgencia por peligro en la demora para un domicilio ubicado en inmediaciones de calle Blas Parera al 1600. El procedimiento se concretó en horas de la tarde, con apoyo logístico y operativo de la brigada motorizada de la Policía Local.

Durante la diligencia, los efectivos no lograron hallar la motocicleta sustraída. Sin embargo, en el patio de la vivienda descubrieron una plantación de cannabis de gran magnitud: 74 plantas de entre dos y cuatro metros de altura y otras 41 plantas de entre uno y dos metros, todas cultivadas directamente en tierra, lo que totalizó 115 ejemplares.

El principal sospechoso no se encontraba en el lugar al momento del procedimiento. En la vivienda estaba su pareja, una joven de 20 años, quien fue notificada de la formación de causa por infracción a la Ley 23.737, que reprime la siembra y cultivo de estupefacientes, con intervención de la Justicia Federal.

La Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo de la doctora interviniente, avaló lo actuado por el personal policial, dispuso el secuestro de la telefonía celular hallada en el domicilio y ordenó continuar con la requisa a fin de localizar otros elementos de interés para la causa.

Asimismo, tomó intervención personal especializado en investigaciones del narcotráfico para llevar adelante el deshoje y pesaje de las plantas incautadas, procedimiento clave para determinar la cantidad de sustancia estupefaciente obtenida y avanzar en la imputación correspondiente.

La causa por el robo de la motocicleta continúa en trámite en la órbita de la Justicia ordinaria, mientras que la investigación por el cultivo de marihuana quedó radicada en el fuero federal. No se descartan nuevas medidas en las próximas horas para dar con el paradero del sospechoso y esclarecer ambos hechos.

