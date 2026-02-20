viernes 20 de febrero de 2026
    • Pergamino: demoran a menor de 14 años en moto robada e interviene el Fuero Penal Juvenil

    La brigada motorizada de la Policía Local de Pergamino demoró a un menor en una moto con pedido por robo agravado. Actúa el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    20 de febrero de 2026 - 10:43
    La investigación continúa su curso para esclarecer las circunstancias en que el rodado fue sustraído y determinar eventuales responsabilidades de personas mayores de edad que pudieran haber participado en el hecho original.

    LA OPINION

    Un menor de 14 años fue demorado en Pergamino cuando circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro por robo agravado de vehículo dejado en la vía pública. El procedimiento lo realizó la brigada motorizada de la Policía Local y tomó intervención el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

    Un procedimiento preventivo realizado por la brigada motorizada de la Unidad de Prevención de la Policía Local (UPPL) permitió recuperar una motocicleta que había sido sustraída recientemente y motivó la intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Pergamino.

    El operativo tuvo lugar el 19 de febrero, alrededor de las 23:30, cuando efectivos que realizaban tareas de patrullaje observaron a un adolescente circulando a bordo de una motocicleta que presentaba faltantes de plásticos en su carrocería, una situación que llamó la atención de los uniformados.

    Al proceder a la identificación del rodado, constataron a través del sistema informático policial que el número de motor y de chasis registraban un pedido de secuestro activo en el marco de una Investigación Penal Preparatoria caratulada “Robo agravado de vehículo dejado en la vía pública”, con intervención de la Fiscalía Nº 5 del Departamento Judicial Pergamino.

    Frente a esa confirmación, los agentes procedieron a la demora del menor y al secuestro de la motocicleta para su restitución en el marco de la causa. El adolescente fue trasladado a la sede de Minoridad a los fines de cumplimentar las notificaciones de rigor establecidas en el artículo 36 del Código Procesal Penal, además del examen médico correspondiente y el posterior comparendo ante la autoridad judicial competente.

    Por tratarse de una persona de 14 años, inimputable según la legislación penal vigente, la actuación quedó bajo la órbita del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que evaluará las medidas de protección y seguimiento que correspondan en el marco de la normativa específica para menores de edad.

    Desde el ámbito policial destacaron que el procedimiento se dio en el marco de recorridas preventivas nocturnas orientadas a la detección de delitos contra la propiedad, especialmente el robo de motocicletas, una modalidad que registra reiterados antecedentes en distintos sectores de la ciudad.

    Temas
    Dejá tu comentario

