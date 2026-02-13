A una joven le sustrajeron el teléfono celular y le exigieron que entregara dinero para recuperarlo

El celular sustraído a la joven es un Iphone 12, por el cual un sujeto le pidió dinero de rescate.

Una joven de 19 años denunció en Pergamino que le sustrajeron su iPhone 12 Pro en el Parque Belgrano y luego le exigieron 60.000 pesos para devolvérselo. Al advertir el faltante, llamó a su propio número y un hombre atendió , reclamó dinero como “rescate” y profirió amenazas.

El hecho fue denunciado en el marco de la IPP Nº 12-00-001045-26, caratulada como coacción, con intervención de la UFI y el Juzgado Nº 3 del Departamento Judicial Pergamino.

De acuerdo con la presentación realizada en sede policial, la joven arribó el jueves 12 de enero alrededor de las 23:00 al Parque Belgrano, ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen entre Chile y J. Menéndez. En ese momento advirtió que ya no tenía su teléfono celular , un iPhone 12 Pro color gris que llevaba en el bolsillo trasero del pantalón.

Al notar la ausencia del dispositivo, utilizó otro teléfono para intentar comunicarse con su número. Para su sorpresa, la llamada fue atendida por un hombre, quien le exigió la suma de 60.000 pesos a cambio de devolverle el aparato.

Según consta en la denuncia, el interlocutor no sólo condicionó la restitución del teléfono al pago del dinero, sino que además lanzó amenazas, lo que agravó la situación y motivó la intervención judicial bajo la figura de coacción.

Una modalidad que se repite

El episodio refleja una modalidad delictiva que ha comenzado a reiterarse: tras la sustracción de un celular —ya sea por hurto o robo— los autores intentan obtener un beneficio adicional exigiendo dinero para devolver el dispositivo.

En muchos casos, los delincuentes acceden rápidamente a la información del propietario o responden las llamadas entrantes para negociar una supuesta devolución, transformando el hecho inicial en una extorsión.

El Parque Belgrano es uno de los espacios públicos más concurridos de Pergamino, especialmente durante la noche y los fines de semana, lo que genera preocupación entre vecinos y jóvenes que frecuentan el lugar.

Investigación en curso

Tras la denuncia, se iniciaron actuaciones judiciales para intentar identificar al autor de la maniobra y rastrear el teléfono sustraído. La investigación buscará establecer si el llamado fue realizado desde el propio dispositivo o mediante algún tipo de desvío.

Desde las fuerzas de seguridad recomiendan, ante la pérdida o robo de un celular, bloquear de inmediato la línea y el equipo mediante el número de IMEI, además de evitar cualquier negociación directa con desconocidos que exijan dinero.

El caso vuelve a poner en agenda la necesidad de extremar cuidados en espacios públicos y reforzar medidas de prevención para evitar este tipo de delitos que, además del perjuicio económico, generan angustia y temor en las víctimas.