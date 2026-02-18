jueves 19 de febrero de 2026
    Le robaron la moto a un joven mientras trabajaba en un local gastronómico de avenida de Mayo

    Los ladrones se apoderaron del rodado que dejó estacionado en la vereda lateral del comercio de gastronomía de Avenida de Mayo y Moreno.

    18 de febrero de 2026 - 20:29
    LA OPINION
    LA OPINION
    LA OPINION
    Un joven empleado de un local gastronómico fue víctima del hurto agravado de su motocicleta en pleno centro de Pergamino. Había dejado el rodado estacionado sobre Moreno y Avenida de Mayo al iniciar su turno laboral y, al finalizar la jornada, descubrió que delincuentes se la habían llevado.

    Un nuevo hecho de robo se registró en Pergamino y tuvo como víctima a un joven de 20 años que trabaja en un reconocido local gastronómico del centro. El episodio ocurrió durante la tarde-noche del martes y fue denunciado en la madrugada del miércoles ante la Comisaría Primera.

    Según consta en la presentación policial, el joven dejó su motocicleta —una Motomel Blitz 110cc blanca— estacionada sobre la vereda de calle Moreno, en la esquina con Avenida de Mayo, justo en el sector cercano a la salida de emergencias de un bar de la zona.

    Eran alrededor de las 18:00 cuando aseguró el rodado con la traba de volante y comenzó su jornada laboral. Sin embargo, cerca de las 02:00, al finalizar el turno y salir a buscar la moto para regresar a su domicilio, constató que ya no se encontraba en el lugar donde la había dejado.

    Hurto agravado de vehículo en la vía pública

    La causa fue caratulada como “hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública” e interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 del Departamento Judicial Pergamino, que dispuso las primeras diligencias investigativas.

    De acuerdo a lo informado, el damnificado no pudo aportar sospechosos ni testigos del hecho. Tampoco advirtió movimientos extraños durante su turno laboral. No obstante, se indicó que en la zona habría cámaras de seguridad, por lo que se realizará un relevamiento de registros fílmicos para intentar identificar a los autores.

    El Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera se abocó a la investigación, mientras que se solicitó la inserción del dominio en el sistema para eventual secuestro en caso de ser detectada en controles policiales.

    Preocupan los robos de motos

    El robo de motocicletas continúa siendo uno de los delitos más frecuentes en Pergamino, especialmente en sectores céntricos donde la circulación es constante y los vehículos permanecen estacionados durante varias horas.

    Desde las fuerzas de seguridad reiteraron la importancia de utilizar sistemas adicionales de seguridad —como cadenas o trabas reforzadas— y, en lo posible, dejar los rodados en lugares iluminados y con vigilancia.

    La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas a partir del análisis de cámaras y otras tareas de campo.

