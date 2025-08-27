San Pedro: avanza la repavimentación del acceso a Santa Lucía tras más de dos años de espera

San Pedro: Avanza la repavimentación del acceso a Santa Lucía con la colocación dela carpeta asfáltica LAOPINION

El acceso a Santa Lucía, en el partido de San Pedro, comienza a mostrar avances concretos tras más de dos años de paralización. La empresa Ingeniero Reano S.A. (Iarsa), oriunda de San Nicolás, inició la colocación de la carpeta asfáltica en uno de los carriles de la ruta 191, luego de concluir las tareas previas de preparación.

Una obra que estuvo paralizada desde 2022 La repavimentación había quedado inconclusa desde septiembre de 2022, cuando la firma Eleprint S.A. abandonó los trabajos sin finalizarlos. Desde entonces, vecinos y transportistas reclamaban por el deterioro del camino, que es vital para la conexión con la localidad de Santa Lucía.

En julio pasado, la empresa Iarsa instaló su obrador cerca del feedlot y trasladó maquinaria pesada para reiniciar la obra. Durante las semanas siguientes se realizaron mediciones, colocación de mojones y nivelación del suelo, generando expectativa entre los vecinos.

Circulación asistida y recomendaciones Actualmente, el personal trabaja sobre un carril, mientras el otro se mantiene habilitado con circulación asistida. Desde la empresa y el municipio se recomienda extremar precauciones al transitar, por la presencia de operarios y maquinaria en movimiento.

Una gestión clave para destrabar la obra La cesión del contrato a Iarsa y la intervención del gobierno local ante Vialidad Provincial fueron determinantes para retomar el proyecto. El objetivo es garantizar un acceso seguro y transitable, beneficiando no solo a los vecinos de Santa Lucía, sino también a productores y transportistas que dependen de esta ruta estratégica.

