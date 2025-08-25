lunes 25 de agosto de 2025
    • San Pedro se prepara para la 11ª edición del Encuentro Fanáticos del Jeep IKA: fechas y actividades

    Del 19 al 21 de septiembre, San Pedro será sede del 11º Encuentro Jeep IKA, con travesías, exhibiciones y actividades sociales para los fanáticos.

    25 de agosto de 2025 - 10:45
    San Pedro se prepara para la 11 edición del encuentro de fanátícos del Jeep IKA

    Noticias de San Pedro

    San Pedro recibirá a los fanáticos del Jeep IKA en un evento que ya es un clásico. La 11ª edición del Encuentro Fanáticos del Jeep IKA se realizará del 19 al 21 de septiembre y reunirá a entusiastas de todo el país con un cronograma cargado de travesías, exhibiciones y actividades sociales.

    Inicio del encuentro y travesía nocturna

    Las actividades comenzarán el viernes 19 a las 17:30 con la recepción de participantes en el Palacio Municipal de San Pedro. Luego, a las 19:30, se realizará la primera travesía nocturna por caminos rurales, un atractivo que se ha convertido en un clásico para quienes buscan aventura y emoción.

    Exhibición y travesía por parajes históricos

    El sábado 20, la acción se trasladará al Paseo Público Municipal, donde desde las 10:00 habrá exhibición de Jeeps de todas las épocas, junto a stands de marcas como BF Goodrich y Michelin. A las 14:00, los participantes recorrerán Río Tala, Paraje La Celina y Vuelta de Obligado, ofreciendo una experiencia única entre naturaleza e historia.

    Por la noche, desde las 21:30, se realizará un asado de camaradería en el Tiro Federal de San Pedro, fortaleciendo los lazos de la comunidad fierrera.

    Cierre con desayuno y despedida en Vuelta de Obligado

    El domingo 21 comenzará con un desayuno en el Paseo Público y, a las 11:30, la última travesía llevará a los asistentes a Vuelta de Obligado, donde se realizará un almuerzo de despedida.

    Este encuentro se ha consolidado como uno de los más importantes para los amantes del Jeep IKA, combinando aventura, camaradería y tradición en un escenario único.

    Temas
    Dejá tu comentario

