domingo 24 de agosto de 2025
    • San Pedro: Desarrollo de la Comunidad abre una nueva sede en el barrio 1º de Mayo

    Desde el 1 de septiembre funcionará una oficina descentralizada en Benefactoras Sampedrinas 1097 para acercar servicios a siete barrios.

    24 de agosto de 2025 - 10:52
    San Pedro: Desarrollo de la Comunidad abre una nueva sede en el barrio 1 de Mayo

    LAOPINION

    A partir del 1 de septiembre, la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad del municipio de San Pedro pondrá en marcha una nueva sede descentralizada en el barrio 1º de Mayo, ubicada en Benefactoras Sampedrinas 1097. La atención será de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

    La iniciativa

    La iniciativa busca acercar los servicios municipales a los vecinos de siete barrios: 1º de Mayo, Hermano Indio, Las Malvinas, 2 de Abril, Canaletas, 49 Viviendas y Bajada Coronato, evitando traslados hasta la sede central o el Centro Integrador Comunitario (CIC).

    El secretario Walter Sánchez destacó durante la recorrida de las instalaciones:

    “Esta apertura es un paso importante en la descentralización, porque permite que más vecinos tengan acceso a la atención y a los programas municipales en su propio barrio”.

    Atención matutina

    Además de la atención matutina, la dependencia será base para los programas “Barrio Adentro” y “Operadores de Calle”, lo que garantizará presencia territorial durante la tarde y reforzará la cercanía con la comunidad.

    Municipalidad De San Pedro

    Con esta medida, el municipio apunta a consolidar un modelo de gestión más cercano, ágil y accesible, fortaleciendo el vínculo entre el Estado local y los vecinos de San Pedro.

