San Pedro: Desarrollo de la Comunidad abre una nueva sede en el barrio 1º de Mayo

San Pedro: Desarrollo de la Comunidad abre una nueva sede en el barrio 1 de Mayo

A partir del 1 de septiembre , la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad del municipio de San Pedro pondrá en marcha una nueva sede descentralizada en el barrio 1º de Mayo , ubicada en Benefactoras Sampedrinas 1097 . La atención será de lunes a viernes de 8 a 14 horas .

La iniciativa busca acercar los servicios municipales a los vecinos de siete barrios : 1º de Mayo, Hermano Indio, Las Malvinas, 2 de Abril, Canaletas, 49 Viviendas y Bajada Coronato, evitando traslados hasta la sede central o el Centro Integrador Comunitario (CIC).

“Esta apertura es un paso importante en la descentralización, porque permite que más vecinos tengan acceso a la atención y a los programas municipales en su propio barrio”.

Atención matutina

Además de la atención matutina, la dependencia será base para los programas “Barrio Adentro” y “Operadores de Calle”, lo que garantizará presencia territorial durante la tarde y reforzará la cercanía con la comunidad.

Con esta medida, el municipio apunta a consolidar un modelo de gestión más cercano, ágil y accesible, fortaleciendo el vínculo entre el Estado local y los vecinos de San Pedro.