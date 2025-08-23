sábado 23 de agosto de 2025
    • San Pedro se prepara para el Travel Fest 2025: el festival de motos de aventura que busca superar los 6.000 asistentes

    El evento será el 20 y 21 de septiembre en Enduro Park Argentina, Río Tala, y reunirá marcas líderes, charlas, test drives y actividades para toda la familia.

    23 de agosto de 2025 - 08:10
    San Pedro se prepara para el Travel Fest 2025: el festival de motos aventura que promete superar los 6.000 asistentes

    San Pedro se prepara para el Travel Fest 2025: el festival de motos aventura que promete superar los 6.000 asistentes

    LAOPINION

    San Pedro será sede nuevamente del Travel Fest, el festival que reúne a los fanáticos de las motos de aventura, los viajes y la vida outdoor. La segunda edición se realizará el 20 y 21 de septiembre en el Enduro Park Argentina, ubicado en Río Tala, sobre la Ruta Nacional 9, km 154.

    Exito 2024

    Tras el éxito del 2024, donde asistieron más de 6.000 personas, los organizadores esperan superar esa cifra y consolidar al evento como el encuentro más importante del país para motociclistas.

    ¿Qué habrá en el Travel Fest 2025?

    • Pruebas de motos en circuitos y pistas seguras.

    • Charlas y cursos especializados para viajeros.

    • Zona de glamping para quienes deseen alojarse dentro del predio.

    • Shows en vivo, foodtrucks y sorteos de equipamiento.

    • Espacios para UTV, 4x4 y movilidad eléctrica.

    Marcas líderes

    El festival contará con marcas líderes en motos, accesorios y novedades tecnológicas. Los asistentes podrán probar los últimos modelos del mercado, recibir asesoramiento y participar de actividades pensadas para todos los niveles de pilotos.

    Con esta propuesta, Travel Fest 2025 promete ser una experiencia completa: aventura, conocimiento y entretenimiento en un mismo lugar.

