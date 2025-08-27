Pergamino: el Municipio refuerza su acompañamiento a instituciones que atienden a personas con discapacidad

La última sesión del Concejo Deliberante de Pergamino estuvo atravesada por un debate sensible: el acompañamiento a las instituciones que trabajan con personas con discapacidad . El despacho de minoría, que proponía reforzar las políticas municipales de asistencia, terminó imponiéndose por 11 votos contra 9, reflejando una paridad que evidencia el peso del tema en la agenda local.

El despacho aprobado consta de tres artículos que delinean los ejes de trabajo que el Concejo Deliberante le solicita al Departamento Ejecutivo:

*Continuidad en las políticas de acompañamiento: se pide mantener y fortalecer la asistencia, el asesoramiento y el apoyo a las instituciones que atienden a personas con discapacidad.

*Evaluación de necesidades puntuales: el Ejecutivo deberá tomar en cuenta los requerimientos planteados por las entidades locales en sus presentaciones formales ante el Concejo.

*Refuerzo en la movilidad: a partir de una nota enviada por el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, se solicitó evaluar la posibilidad de incorporar un nuevo vehículo al servicio municipal, para ampliar la respuesta en el traslado de vecinos con discapacidad.

Pergamino en el contexto nacional de emergencia

El proyecto no puede desligarse de la situación crítica que atraviesan las instituciones a nivel nacional. La reciente Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso y vetada por el presidente Javier Milei, generó un fuerte conflicto político e institucional. Mientras la Cámara de Diputados ya rechazó el veto, ahora el tema debe resolverse en el Senado.

En este marco, el Concejo Deliberante de Pergamino aclaró en los considerandos que las cuestiones presupuestarias –como la actualización de aranceles de prestaciones básicas (Ley 24.901) y el financiamiento de las pensiones no contributivas– son exclusivas del Poder Ejecutivo nacional, y exceden la competencia municipal.

Reclamos de las instituciones

La Comisión de Salud y Deportes del HCD mantuvo reuniones con las entidades que conforman el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad. Allí se expuso la difícil situación que atraviesan instituciones, prestadores y familias debido a la falta de actualizaciones en los aranceles, la continuidad de las auditorías en pensiones no contributivas y la falta de medidas concretas desde el Gobierno nacional.

Los referentes locales advirtieron que esta realidad no solo complica la prestación de servicios básicos, sino que además pone en jaque el funcionamiento mismo de varias instituciones que cumplen un rol fundamental en la comunidad pergaminense.

El rol del Municipio de Pergamino

Ante este escenario, el Concejo reconoció los límites que tiene el Gobierno local en materia presupuestaria, pero también subrayó la importancia de sostener el acompañamiento en todo aquello que sí está a su alcance.

En palabras del proyecto: “Entendiendo la compleja situación aún no resuelta pero sí avanzada a nivel nacional, y considerando que las instituciones de nuestra ciudad no son ajenas a esta realidad, el Municipio de Pergamino acompaña y colabora en los casos que lo requieran”.

La resolución aprobada apunta justamente a reforzar ese compromiso, garantizando que, más allá de la incertidumbre nacional, el Municipio siga cerca de las entidades que todos los días sostienen la atención y el acompañamiento a las personas con discapacidad en el Partido de Pergamino.