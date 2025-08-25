San Pedro: Paraná venció a Mitre 2-1 y se quedó con el clásico sampedrino

Paraná venció a Mitre por 2 a 1 y se quedó con el clásico sampedrino, en un duelo vibrante disputado en el estadio José “Cholo” Amorín por la sexta fecha del Torneo Clausura “Marcos Barlatay”. Con este triunfo , el Albirrojo se consolida como líder de la zona A y reafirma sus aspiraciones en el campeonato.

Desde el pitazo inicial, Paraná y Mitre ofrecieron un juego intenso, con ambos equipos buscando imponer condiciones en el mediocampo. En los primeros 45 minutos, las emociones se concentraron en las manos de Elías Salomón, arquero del Rojo, que se lució con intervenciones decisivas para evitar la caída de su arco ante las llegadas claras del visitante. El marcador se mantuvo en cero al descanso, pero el clima era de pura expectativa.

En el complemento, Mitre intentó sorprender con presión alta y combinaciones rápidas. Sin embargo, a los 22 minutos, Paraná pegó primero: un contraataque letal iniciado por Gianluca Giménez terminó en los pies de Juan Llorens, que definió con calidad ante Salomón para poner el 1-0.

El empate no tardó en llegar. A los 28’, Agustín Poll aprovechó un mano a mano, eludió al arquero Emiliano Piri y marcó el 1-1, desatando la algarabía del público local.

El desenlace se produjo a los 42 minutos: Fabrizio Fortunato ejecutó un tiro libre que se desvió en la barrera y se coló en el ángulo izquierdo, decretando el 2-1 definitivo para Paraná, que festejó con su gente un triunfo clave en la lucha por el campeonato.

Cómo queda la tabla y lo que viene

Con este resultado, Paraná suma 11 puntos y se mantiene en la cima de la zona A del Clausura “Marcos Barlatay”, ratificando su gran presente. Mitre, en tanto, quedó relegado y deberá recuperarse en la próxima fecha para no perder terreno.

El próximo desafío del Albirrojo será frente a Defensores, mientras que Mitre se medirá ante Juventud Unida. Cada punto será determinante en esta etapa del torneo, donde la pelea por la clasificación está más viva que nunca.