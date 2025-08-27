Santiago Passaglia supervisó la pavimentación del barrio California, el número 73 de su gestión en San Nicolás

Supervisión de Santiago Passaglia en el pavimento de B° California de San Nicolás. Diario El Informante

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, visitó el barrio California y supervisó la pavimentación, en el marco del plan de transformación urbana que lleva adelante el Municipio. En un video difundido en redes sociales, recorrió las calles junto a los vecinos y mostró imágenes del barrio número 73 en ser pavimentado desde el inicio de su gestión.

“Cuando llegamos, sólo el centro y 18 barrios más tenían pavimento. Hoy llevamos 73 barrios pavimentados. Ya estamos en la etapa final del plan de transformación más grande que haya tenido la ciudad”, afirmó el jefe comunal.

Con esta nueva etapa, más de 90 mil vecinos que antes convivían con calles de tierra, polvo y zanjas de desagüe hoy disfrutan de calles seguras, transitables y una mejor calidad de vida.

El objetivo de Santiago Passaglia de llevar pavimento a todos los barrios Passaglia subrayó que se trata de la última fase de un objetivo trazado desde el inicio de su gestión: que todos los barrios de San Nicolás cuenten con pavimento y que, desde la puerta hacia afuera, los vecinos tengan las mismas condiciones de vida.

“No fue una promesa, fue un compromiso que estamos cumpliendo con hechos concretos. Así construimos una ciudad más ordenada y donde todos puedan vivir mejor”, señaló el intendente. De esta manera, la ciudad reafirma un modelo de gestión basado en resultados, con obras concretas que marcan una diferencia en la vida diaria de los nicoleños.

