sábado 23 de agosto de 2025
    • San Pedro tendrá representantes en la final de los Juegos Bonaerenses de Cocina

    Pía Anduaga y Julia Pinto Sigismundi clasificaron a la final en Mar del Plata; Alan Sayago logró un destacado tercer puesto en la regional.

    23 de agosto de 2025 - 15:11
    San Pedro tendrá representantes en la final de los Juegos Bonaerenses

    San Pedro tendrá representantes en la final de los Juegos Bonaerenses

    LAOPINION

    San Pedro celebrará con orgullo la participación de sus representantes en la gran final de los Juegos Bonaerenses 2025, en la disciplina “Cocineros Bonaerenses”.

    Reñida competencia

    Tras una reñida competencia en la instancia regional realizada en Pergamino, dos jóvenes sampedrinos lograron el pase a la última etapa, que se llevará a cabo en Mar del Plata y reunirá a los mejores talentos culinarios de la provincia.

    En la categoría Sub 18, la joven Pía Anduaga obtuvo el primer puesto en la especialidad “Postre”, cautivando al jurado con una preparación que combinó creatividad, técnica y sabor. Por su parte, en la categoría Sub 15, Julia Pinto Sigismundi también conquistó la medalla de oro en la misma especialidad, consolidando así la presencia de San Pedro en la gran final de los Juegos.

    Además, Alan Sayago, otro de los integrantes de la delegación sampedrina, logró un meritorio tercer lugar en la categoría Sub 18 en “Plato Principal”. Su desempeño fue destacado por los jueces y demostró el potencial de la cocina local, que se afianza año tras año en esta competencia de alcance provincial.

    Los tres jóvenes fueron reconocidos por el esfuerzo, la dedicación y la pasión con la que representaron a San Pedro, mostrando no solo sus habilidades culinarias, sino también el compromiso de una nueva generación con la gastronomía como disciplina cultural, artística y productiva.

    Certamen Cocineros Bonaerenses

    El certamen “Cocineros Bonaerenses” es una de las disciplinas que más creció dentro de los Juegos Bonaerenses, al combinar formación gastronómica con la posibilidad de que jóvenes y adultos desarrollen su creatividad y compartan saberes regionales. La final en Mar del Plata, prevista para septiembre, reunirá a los ganadores de cada región en una competencia que promete ser exigente y emocionante.

    Final Provincial

    De esta manera, Pía Anduaga y Julia Pinto Sigismundi tendrán la oportunidad de representar al distrito en la final provincial, mientras que la actuación de Alan Sayago se suma como un motivo de orgullo para toda la comunidad.

