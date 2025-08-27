Provincia destina más de $5 millones a San Pedro para los Juegos Bonaerenses 2025

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof , asignará más de 5 millones de pesos al municipio de San Pedro para garantizar el desarrollo de la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2025 , una competencia que integra disciplinas deportivas y culturales en todo el territorio bonaerense.

San Pedro: "Estoy muerta en vida", el desesperante relato de la madre de un adolescente con adicciones

El decreto, publicado este martes en el Boletín Oficial, establece la distribución de 480 millones de pesos entre los 135 distritos. El objetivo es financiar gastos de organización y logística, asegurando que cada municipio cuente con los recursos necesarios para llevar adelante las actividades.

El aporte provincial para San Pedro asciende a $5.408.000 , que se dividirán en tres categorías:

Estos fondos son no reintegrables y se entregan directamente a los municipios, lo que permitirá garantizar la participación local y mejorar la infraestructura destinada a los participantes.

Los Juegos en números

Con una participación histórica de 480 mil personas, los Juegos Bonaerenses 2025 ya finalizaron la etapa local. Actualmente, se desarrollan las fases regionales e interregionales, que continuarán hasta el 30 de septiembre. La final provincial se realizará en Mar del Plata del 12 al 17 de octubre, convocando a los mejores atletas y artistas de toda la provincia.

Un evento que trasciende el deporte

El programa no solo promueve el deporte, sino también la cultura y la integración social, fomentando valores como el trabajo en equipo, la solidaridad y la inclusión. Además, representa un estímulo para la actividad económica local durante la etapa de competencia.