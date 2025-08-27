miércoles 27 de agosto de 2025
    • Provincia destina más de $5 millones a San Pedro para los Juegos Bonaerenses 2025

    San Pedro recibirá más de 5 millones de pesos para deportes juveniles, adultos mayores y cultura, en el marco de los Juegos Bonaerenses 2025.

    27 de agosto de 2025 - 10:32
    Provincia otorga más de 5 millones de pesos a San Pedro para los Juegos Bonaerenses 2025

    LAOPINION

    El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, asignará más de 5 millones de pesos al municipio de San Pedro para garantizar el desarrollo de la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2025, una competencia que integra disciplinas deportivas y culturales en todo el territorio bonaerense.

    El decreto, publicado este martes en el Boletín Oficial, establece la distribución de 480 millones de pesos entre los 135 distritos. El objetivo es financiar gastos de organización y logística, asegurando que cada municipio cuente con los recursos necesarios para llevar adelante las actividades.

    Cómo se distribuirán los fondos en San Pedro

    El aporte provincial para San Pedro asciende a $5.408.000, que se dividirán en tres categorías:

    • $4.291.000 para deportes juveniles.

    • $883.000 para deportes de adultos mayores.

    • $234.000 para actividades culturales.

    Estos fondos son no reintegrables y se entregan directamente a los municipios, lo que permitirá garantizar la participación local y mejorar la infraestructura destinada a los participantes.

    Los Juegos en números

    Con una participación histórica de 480 mil personas, los Juegos Bonaerenses 2025 ya finalizaron la etapa local. Actualmente, se desarrollan las fases regionales e interregionales, que continuarán hasta el 30 de septiembre. La final provincial se realizará en Mar del Plata del 12 al 17 de octubre, convocando a los mejores atletas y artistas de toda la provincia.

    Un evento que trasciende el deporte

    El programa no solo promueve el deporte, sino también la cultura y la integración social, fomentando valores como el trabajo en equipo, la solidaridad y la inclusión. Además, representa un estímulo para la actividad económica local durante la etapa de competencia.

