miércoles 27 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Dos jóvenes sufrieron lesiones de consideración en el choque de una moto y un auto cerca del Cruce

    En ruta 8 y Santiago del Estero colisionaron una moto enduro y un automóvil Fiat Palio y las dos personas del rodado menor fueron hospitalizadas.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    27 de agosto de 2025 - 16:47
    El choque generó un amplio despliegue de brigadas y unidades de asistencia a los dos jóvenes lesionados que fueron trasladados al Hospital.

    El choque generó un amplio despliegue de brigadas y unidades de asistencia a los dos jóvenes lesionados que fueron trasladados al Hospital.

    LA OPINION
    El choque generó un amplio despliegue de brigadas y unidades de asistencia a los dos jóvenes lesionados que fueron trasladados al Hospital.

    El choque generó un amplio despliegue de brigadas y unidades de asistencia a los dos jóvenes lesionados que fueron trasladados al Hospital.

    LA OPINION
    El choque generó un amplio despliegue de brigadas y unidades de asistencia a los dos jóvenes lesionados que fueron trasladados al Hospital.

    El choque generó un amplio despliegue de brigadas y unidades de asistencia a los dos jóvenes lesionados que fueron trasladados al Hospital.

    LA OPINION
    El choque generó un amplio despliegue de brigadas y unidades de asistencia a los dos jóvenes lesionados que fueron trasladados al Hospital.

    El choque generó un amplio despliegue de brigadas y unidades de asistencia a los dos jóvenes lesionados que fueron trasladados al Hospital.

    LA OPINION
    El choque generó un amplio despliegue de brigadas y unidades de asistencia a los dos jóvenes lesionados que fueron trasladados al Hospital.

    El choque generó un amplio despliegue de brigadas y unidades de asistencia a los dos jóvenes lesionados que fueron trasladados al Hospital.

    LA OPINION
    El choque generó un amplio despliegue de brigadas y unidades de asistencia a los dos jóvenes lesionados que fueron trasladados al Hospital.

    El choque generó un amplio despliegue de brigadas y unidades de asistencia a los dos jóvenes lesionados que fueron trasladados al Hospital.

    LA OPINION
    El choque generó un amplio despliegue de brigadas y unidades de asistencia a los dos jóvenes lesionados que fueron trasladados al Hospital.

    El choque generó un amplio despliegue de brigadas y unidades de asistencia a los dos jóvenes lesionados que fueron trasladados al Hospital.

    LA OPINION
    El choque generó un amplio despliegue de brigadas y unidades de asistencia a los dos jóvenes lesionados que fueron trasladados al Hospital.

    El choque generó un amplio despliegue de brigadas y unidades de asistencia a los dos jóvenes lesionados que fueron trasladados al Hospital.

    LA OPINION

    En la tarde de este miércoles en la zona del Cruce de Caminos estuvo la ruta cortada por varios minutos al desplegarse un gran operativo de asistencia a dos jóvenes que terminaron lesionados por el choque de una moto y un automóvil que provocó lesiones de consideración en las dos personas que iban montadas en el rodado menor.

    Lee además
    Detuvieron a un joven por poseer una motocicleta adulterada en San Nicolás.

    Motos adulteradas en San Nicolás: Detuvieron a un joven con una moto adulterada en América y Rondeau
    La Policía asistió al joven que balearon en inmediaciones de avenida Florencio Sánchez y Bombero Esquivel en la tarde de este lunes.

    Investigan las circunstancias por las que balearon a un joven en la zona oeste

    En inmediaciones de la ruta nacional 8 y calle Santiago del Estero colisionaron un automóvil Fiat Palio y una moto enduro en la que iban montados los integrantes de una pareja de jóvenes.

    Los automovilistas y transeúntes se acercaron a asistirlos y en cuestión de minutos arribaron los médicos de dos ambulancias de Same; los policías del Comando de Patrulla y del Destacamento de Seguridad Vial se encargaron de las actuaciones.

    Los agentes municipales de Patrulla Urbana se encargaron de asistir la circulación vehicular brindando vías alternativas porque el tránsito se vio interrumpido en los dos carriles durante varios minutos.

    moto siniestro vial choque auto y motocicleta 005
    El choque generó un amplio despliegue de brigadas y unidades de asistencia a los dos jóvenes lesionados que fueron trasladados al Hospital.

    El choque generó un amplio despliegue de brigadas y unidades de asistencia a los dos jóvenes lesionados que fueron trasladados al Hospital.

    Temas
    Seguí leyendo

    Motos adulteradas en San Nicolás: Detuvieron a un joven con una moto adulterada en América y Rondeau

    Investigan las circunstancias por las que balearon a un joven en la zona oeste

    Hospitalizaron a un motociclista que chocó contra un camión en ruta 188 y calle 20

    Una pareja de jóvenes de Colón vinieron a pasar una noche en un residencial a pesar de tener una perimetral

    San Pedro: Investigan denuncia contra un joven tras llamado al 911 Presunta privación ilegítima de la libertad

    Apareció Gerónimo Verón, el joven de San Pedro que había ido a Garín y no volvía a su casa desde el lunes

    Un episodio de violencia a una docente de la Escuela Normal visibilizó la vulnerabilidad de la labor educativa

    Siniestro vial: chocaron un camión y un automóvil en la ruta 32 y un automovilista resultó lesionado

    Secuestraron un arsenal de armas de fuego en la vivienda de un sujeto denunciado por violencia de género

    Detienen en Ruta 9, altura San Nicolás, a un hombre con pedido de captura por trata de personas

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    secuestraron un arsenal de armas de fuego en la vivienda de un sujeto denunciado por violencia de genero

    Secuestraron un arsenal de armas de fuego en la vivienda de un sujeto denunciado por violencia de género

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Basta de violencia en las Escuelas. Nos solidarizamos con el plantel docente de la Primaria 63, expresa la imagen que están compartiendo en redes sociales, historias y grupos de Whatsapp.

    Un episodio de violencia a una docente de la Escuela Normal visibilizó la vulnerabilidad de la labor educativa
    En el siniestro vial chocaron un auto y un camión con un automovilista lesionado y la soja de un acoplado desparramada en la ruta 32.

    Siniestro vial: chocaron un camión y un automóvil en la ruta 32 y un automovilista resultó lesionado

    En el año 2009, Pergamino tuvo el privilegio de recibir a Raúl Barboza.
    Cultura

    Murió en París el reconocido músico y compositor Raúl Barboza, leyenda del chamamé

    Secuestraron un arsenal de armas de fuego en la vivienda de un sujeto denunciado por violencia de género

    Secuestraron un arsenal de armas de fuego en la vivienda de un sujeto denunciado por violencia de género

    Supervisión de Santiago Passaglia en el pavimento de B° California de San Nicolás.

    Santiago Passaglia supervisó la pavimentación del barrio California, el número 73 de su gestión en San Nicolás