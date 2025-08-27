Dos jóvenes sufrieron lesiones de consideración en el choque de una moto y un auto cerca del Cruce

El choque generó un amplio despliegue de brigadas y unidades de asistencia a los dos jóvenes lesionados que fueron trasladados al Hospital. LA OPINION El choque generó un amplio despliegue de brigadas y unidades de asistencia a los dos jóvenes lesionados que fueron trasladados al Hospital. LA OPINION El choque generó un amplio despliegue de brigadas y unidades de asistencia a los dos jóvenes lesionados que fueron trasladados al Hospital. LA OPINION El choque generó un amplio despliegue de brigadas y unidades de asistencia a los dos jóvenes lesionados que fueron trasladados al Hospital. LA OPINION El choque generó un amplio despliegue de brigadas y unidades de asistencia a los dos jóvenes lesionados que fueron trasladados al Hospital. LA OPINION El choque generó un amplio despliegue de brigadas y unidades de asistencia a los dos jóvenes lesionados que fueron trasladados al Hospital. LA OPINION El choque generó un amplio despliegue de brigadas y unidades de asistencia a los dos jóvenes lesionados que fueron trasladados al Hospital. LA OPINION El choque generó un amplio despliegue de brigadas y unidades de asistencia a los dos jóvenes lesionados que fueron trasladados al Hospital. LA OPINION

En la tarde de este miércoles en la zona del Cruce de Caminos estuvo la ruta cortada por varios minutos al desplegarse un gran operativo de asistencia a dos jóvenes que terminaron lesionados por el choque de una moto y un automóvil que provocó lesiones de consideración en las dos personas que iban montadas en el rodado menor.

En inmediaciones de la ruta nacional 8 y calle Santiago del Estero colisionaron un automóvil Fiat Palio y una moto enduro en la que iban montados los integrantes de una pareja de jóvenes.

Los automovilistas y transeúntes se acercaron a asistirlos y en cuestión de minutos arribaron los médicos de dos ambulancias de Same; los policías del Comando de Patrulla y del Destacamento de Seguridad Vial se encargaron de las actuaciones.

Los agentes municipales de Patrulla Urbana se encargaron de asistir la circulación vehicular brindando vías alternativas porque el tránsito se vio interrumpido en los dos carriles durante varios minutos.

