El Jardín de infantes N° 917 de Los Aromos de San Pedro recuperó un sector clausurado durante años

El jardín 917 de Los Aromos de San Pedro recuperó un sector clausurado durante años

El Jardín de Infantes N° 917, ubicado en el barrio Los Aromos de San Pedro , vivió un día histórico con la inauguración de las obras que permitieron recuperar un sector del edificio que permaneció clausurado desde 2006 por fallas estructurales en los cimientos.

La intervención demandó una inversión superior a los 90 millones de pesos , destinada a resolver de forma definitiva los problemas de la construcción original. Las tareas incluyeron la reconstrucción de la Sala de Música y la Sala de Reuniones , la renovación de veredas y desagües pluviales, además de la reparación estructural que garantice seguridad y funcionalidad.

La clausura había limitado durante años el uso de espacios clave, afectando el desarrollo de actividades pedagógicas y comunitarias. Desde ahora, alumnos, docentes y familias podrán contar con instalaciones renovadas y seguras.

Durante el acto de reinauguración, en representación del intendente Cecilio Salazar , participó el secretario de Gobierno, Martín Baraybar , quien subrayó:

“Esta intervención garantiza un mejor presente y futuro para la educación inicial en San Pedro”.

También estuvieron presentes el director de Educación, Alan Ocampo; el director de Deportes, Valentín Bravo; la concejala Candelaria Cuscuela; la jefa distrital de Educación, Lorena López; y la presidenta del Consejo Escolar, Silvina García, junto a consejeros escolares.

La comunidad educativa celebró el acontecimiento con gran entusiasmo. Padres, docentes, auxiliares y estudiantes destacaron que este logro fue posible gracias a la perseverancia y el trabajo articulado entre autoridades, instituciones y la propia comunidad.