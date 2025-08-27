Secuestraron un arsenal de armas de fuego en la vivienda de un sujeto denunciado por violencia de género

En la jornada del miércoles, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Pergamino llevó adelante un allanamiento de urgencia en una vivienda de esta ciudad, en el marco de una causa por hostigamiento, acoso y violencia de género .

La Fiscalía ordenó el procedimiento al surgir indicios sobre la existencia de un arsenal de armas y municiones en la casa del sospechoso.

El procedimiento arrojó resultados positivos, ya que en el lugar se secuestró un verdadero arsenal de armas de fuego y municiones.

De acuerdo con la información policial , los investigadores incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros marca Taurus, un revólver calibre 22 sin marca visible, 128 municiones calibre 9 milímetros y 68 municiones calibre 22. Todo el material quedó a disposición de la Justicia.

Despliegue policial para allanar la casa del sospechoso

El operativo se cumplimentó en el marco de la investigación iniciada a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Pergamino, donde una mujer manifestó ser víctima de acoso por parte de un hombre con el que había mantenido una relación sentimental. Según consta en la causa, el denunciado no aceptaba la decisión de la mujer de interrumpir el vínculo, lo que motivó la intervención de la Fiscalía y la solicitud del allanamiento.

El procedimiento, autorizado por la UFI N° 4 del Departamento Judicial Pergamino, estuvo a cargo de personal de la DDI, que irrumpió en el domicilio señalado y encontró las armas y municiones mencionadas, procediendo a su inmediato secuestro.

Tras el hallazgo, el hombre de 53 años que habita en la vivienda fue notificado de la formación de la causa en su contra bajo la figura de “tenencia ilegal de arma de guerra”. La Fiscalía, a cargo de la investigación, no dispuso por el momento ninguna medida restrictiva de libertad, aunque continúa reuniendo pruebas en relación a la denuncia de acoso y a la procedencia del armamento incautado.

Posible caso de violencia de género

La investigación se tramita bajo la carátula “averiguación de ilícito” y “tenencia ilegal de arma de guerra”, en el marco de la IPP 5203/25. Las autoridades judiciales evalúan si las armas secuestradas tenían documentación de respaldo y si existieron otros usos ilícitos vinculados a ellas.

En paralelo, se mantiene activa la denuncia por violencia de género, que motivó la intervención policial inicial y que continúa bajo seguimiento de la Comisaría de la Mujer y la Familia.