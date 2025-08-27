Histórica huelga en Ternium San Nicolás: Paolo Rocca se reunirá con Naldo Brunelli de la UOM local

miércoles 27 de agosto de 2025
    27 de agosto de 2025 - 12:30
    LaOpinion

    La histórica huelga por tiempo indeterminado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) mantiene paralizada la planta de General Savio en San Nicolás y generó un hecho inesperado: Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, aceptó mantener un encuentro directo con Naldo Brunelli, secretario general de la seccional local del gremio metalúrgico.

    La reunión, prevista para este jueves 28 de agosto, rompe con la tradición del empresario de no negociar de manera directa mientras persistan medidas de fuerza sindicales. La confirmación fue realizada por el mismo Brunelli, luego de una masiva asamblea, donde adelantó que informará personalmente los resultados del encuentro a los trabajadores.

    La situación y los rumores descartados en la planta de San Nicolás

    La tensión crece con la situación de 220 empleados de las contratistas Casius y Harsco, quienes continúan impedidos de ingresar a la planta a pesar de estar intimados a presentarse en sus puestos. Los accesos permanecen bloqueados, manteniendo a los trabajadores en un limbo laboral.

    En la asamblea, Brunelli también desmintió rumores de 80 despidos: “No están despedidos, les cortaron el ingreso al predio. Las tarjetas siguen habilitadas”, aclaró. Además, pidió paciencia a los obreros: “No quiero que apaguen el horno y nos digan que no nos necesitan más. Tengamos prudencia”.

    Finalmente, el dirigente gremial puso sus expectativas en el encuentro con Rocca: “Si la reunión se lleva a cabo, ni bien termina me vengo para acá. Aguanten”, concluyó.

    Temas
