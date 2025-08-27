Cooperativa Eléctrica de Pergamino: inauguración del Crematorio y reformas en las salas velatorias

Este viernes, a las 12:00, la Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevará a cabo un acto en el que quedará inaugurado oficialmente el Crematorio de la entidad. En la misma ocasión, las autoridades presentarán las reformas realizadas en las salas velatorias, obras que buscan mejorar la calidad de las prestaciones y ofrecer un servicio más integral a los socios.

Con estas nuevas instalaciones, la Cooperativa refuerza su compromiso con la comunidad, incorporando infraestructura moderna y ampliando la cobertura de servicios en un área de gran sensibilidad para las familias pergaminenses.

En este último mes las Cooperiva dispuso cambios en la boleta y se destaca un apartado específico dedicado a los Servicios Sociales, que permite conocer de manera clara y detallada el alcance de las prestaciones y quiénes forman parte del grupo familiar adherido.

El nuevo modelo de factura, más claro y accesible, incluye ahora un espacio en la parte inferior especialmente destinado a los Servicios Sociales. Allí, cada socio puede visualizar de forma personalizada quiénes están registrados dentro de su grupo familiar como beneficiarios de las prestaciones sociales, lo cual resulta clave al momento de requerir asistencia o hacer uso de los servicios. Además, en caso de estar utilizando elementos del banco ortopédico, también se especifica en la factura cuáles son los dispositivos prestados por la Cooperativa.

Esta medida responde a la necesidad de transparentar y facilitar el acceso a servicios que no siempre están visibilizados, pero que forman parte fundamental del acompañamiento que la Cooperativa brinda a su comunidad. Vale recordar que los Servicios Sociales no se limitan únicamente a las coberturas en caso de sepelio, sino que incluyen también el acceso al banco ortopédico, que hoy cuenta con más de 5.000 elementos disponibles para préstamo, y al servicio de enfermería que funciona en el ingreso a la sede central. Este último ofrece prácticas menores como curaciones, control de signos vitales, aplicación de inyectables, cambio de vendajes, entre otras prestaciones esenciales para la salud cotidiana de los asociados.

Beneficiarios de los servicios

Para incorporar nuevos beneficiarios al grupo familiar adherido a los Servicios Sociales, el trámite es sencillo pero requiere acreditar el vínculo con el titular del medidor (familiar directo y/o conviviente) y que la persona resida en el mismo domicilio del servicio eléctrico. Esta condición permite mantener la equidad y asegurar la cobertura a quienes realmente conviven con el asociado principal.