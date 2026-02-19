Ramallo: El Carnaval generó más de $122 millones y potenció la economía local

Más de 30 mil personas concurrieron los días sábado y domingo a los festejos de carnaval en la avenida Mitre de Ramallo , lo que produjo un movimiento económico de 122 millones de pesos , aproximadamente.

El último fin de semana, Ramallo vivió una de las celebraciones más convocantes del año con los festejos de Carnaval , que movilizaron a más de 30 mil personas y generaron un impacto económico superior a los 122 millones de pesos, consolidándose como un evento clave para el sector turístico , cultural y comercial del distrito.

La celebración se desarrolló sobre la avenida Mitre durante las jornadas del sábado y domingo, donde miles de vecinos y visitantes recorrieron el principal paseo de la ciudad. La masiva concurrencia impulsó el consumo en distintos rubros, desde gastronomía y comercio hasta servicios vinculados al turismo.

Según datos de la organización, el movimiento económico total superó los 122 millones de pesos, reflejando el impacto directo que tuvo el evento en la actividad local. Comercios, puestos gastronómicos y emprendedores registraron un notable incremento en sus ventas durante ambas noches.

El sector gastronómico fue uno de los principales protagonistas, con una facturación cercana a los 92 millones de pesos. Restaurantes, food trucks y puestos callejeros trabajaron con alta demanda, acompañando la gran afluencia de público.

Por su parte, los emprendedores locales alcanzaron ingresos estimados en 10 millones de pesos, fortaleciendo el trabajo independiente y la producción regional. También se destacó la participación de instituciones intermedias mediante la venta de espuma, con la comercialización de 545 packs que permitieron recaudar cerca de 20 millones de pesos destinados a actividades sociales, deportivas y educativas.

Cultura, turismo y continuidad de los festejos en Villa Ramallo

El impacto positivo también se reflejó en el sector hotelero, que registró una ocupación del 85% durante el fin de semana, evidenciando la llegada de visitantes provenientes de distintas localidades y el beneficio para alojamientos, estaciones de servicio y comercios en general.

En el plano cultural participaron las comparsas “Los dueños de la Fiesta”, “Bam-Bam”, “Sambatú”, llegada desde Baradero, y “Malibú”, proveniente de Santa Fe. A su vez, los shows musicales de “La Vanidosa” y “Chanchi” aportaron un marco festivo que acompañó la celebración.

Desde la organización destacaron que el éxito del Carnaval no solo se midió por la convocatoria, sino también por su impacto económico y su proyección turística. En ese sentido, confirmaron que los festejos continuarán el sábado 21 y domingo 22 en Villa Ramallo, sobre la avenida San Martín, donde se espera repetir la alta participación y el movimiento comercial registrado.