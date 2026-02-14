Ramallo aprobó la licitación para controlar el tránsito pesado y adjudicó el sistema vial

En una sesión extraordinaria llevada adelante este viernes, el Honorable Concejo Deliberante de Ramallo aprobó por mayoría el proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo para adjudicar el control del tránsito pesado en el partido.

En una sesión extraordinaria celebrada este viernes, el Honorable Concejo Deliberante de Ramallo dio luz verde a la adjudicación de la licitación pública para el control del tránsito pesado en el distrito. La iniciativa fue aprobada por mayoría, con la abstención del bloque Hechos , y ahora cuenta con fuerza de ordenanza.

La iniciativa llegó al recinto a través de la Nota N° 001/26 enviada por el Departamento Ejecutivo, mediante la cual el intendente solicitó autorización para adjudicar la Licitación Pública N° 03/25. El expediente administrativo identificado como N° 4092-28828/25 fue el marco formal del proceso.

Según lo aprobado, la concesión fue otorgada a la firma PLUS BYTE S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71440213-3), que resultó ser la única oferente válida durante el proceso licitatorio. Con la sanción de la ordenanza, el Ejecutivo quedó habilitado para avanzar con la firma del contrato correspondiente y la puesta en marcha del sistema.

Desde el oficialismo remarcaron que se trata de un paso clave para ordenar la circulación de camiones y transporte de carga pesada en el partido, en especial en zonas urbanas y corredores estratégicos.

Cómo funcionará el Sistema Integral para el Control de Tránsito Pesado

El acuerdo aprobado contempla la implementación del Sistema Integral para el Control de Tránsito Pesado (SICTP), que incluirá la provisión e instalación de equipamiento tecnológico, su puesta en funcionamiento y la operación permanente del sistema.

Entre las tareas previstas se encuentran los dispositivos de control, monitoreo y fiscalización del tránsito de vehículos de gran porte, así como el mantenimiento integral de la infraestructura vial afectada. El objetivo es regular la circulación, prevenir daños en el pavimento y mejorar la seguridad vial en distintos sectores del distrito.

El sistema buscará además optimizar la trazabilidad de los vehículos que ingresan y egresan del partido, estableciendo parámetros claros para el cumplimiento de la normativa local en materia de tránsito pesado.

Canon del 50% y el impacto económico para el Municipio

Uno de los aspectos centrales del articulado aprobado es el esquema económico acordado. La empresa adjudicataria deberá abonar un canon mensual equivalente al 50% de la recaudación bruta mensual obtenida en concepto de tasa vinculada al servicio.

Desde el Ejecutivo sostienen que este mecanismo permitirá generar ingresos genuinos para las arcas municipales, al tiempo que traslada a la concesionaria la responsabilidad operativa y técnica del sistema.

El debate en el recinto dejó en claro que el impacto financiero será uno de los puntos a seguir de cerca en los próximos meses, tanto por el volumen de tránsito pesado que circula por Ramallo como por la necesidad de garantizar transparencia y eficiencia en la administración del servicio.

Con la ordenanza ya sancionada, el próximo paso será la formalización contractual y la implementación progresiva del sistema, que marcará un nuevo esquema de regulación vial en el distrito.