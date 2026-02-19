Fin de un ciclo: cierra la Escuela de Policía en Pergamino y crece la tensión con la Provincia

La escuela de Policia de Pergamino formó decenas de efectivos que jamás fueron afectados a la ciudad

La Escuela de Formación Policial con sede en Pergamino cerró sus puertas y la decisión profundizó la tensión entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El intendente Javier Martínez confirmó el fin del ciclo y sostuvo que la medida es consecuencia de un acuerdo incumplido: “Una parte cumplió y la otra no”, afirmó.

Según explicó el jefe comunal, el Municipio aportaba recursos, infraestructura y asistencia logística para que la academia pudiera formar nuevos policías. A cambio, la Provincia debía enviar más efectivos a la ciudad. “Eso no sucedió. El gobernador incumplió su parte”, afirmó Martínez.

La sede local funcionaba en un predio facilitado por el Municipio. Desde el Ejecutivo local remarcaron que durante años sostuvieron el espacio con recursos propios, con la expectativa de que la formación de nuevos agentes impactara directamente en el refuerzo de la seguridad en el distrito.

Sin embargo, desde el gobierno municipal aseguran que el incremento de efectivos nunca llegó en la magnitud esperada. Ante ese escenario, solicitaron la restitución del predio, lo que derivó en la decisión del Ministerio de Seguridad bonaerense de cerrar la sede.

Seguridad y números en debate

El cierre se produce en un contexto de fuerte discusión sobre la cantidad de policías disponibles en la ciudad. En el Concejo Deliberante se informó que Pergamino cuenta con poco más de 200 efectivos activos para una población superior a los 115 mil habitantes. Hoy existen 204 policías en servicio operativo, incluyendo los 12 pueblos; lo que para el casco urbano se refiere a no más de unos 120 o 140 policías para toda la ciudad de Pergamino

El número exacto: están afectados a la ciudad 373, de los cuales solo 204 son activos uniformados, administrativos 84, no uniformados 18 y un total de 65 con licencias médicas.

El senador provincial Juan Manuel Rico Zini cuestionó la situación y sostuvo que el distrito tiene menos efectivos que otras ciudades de características similares. Desde distintos sectores políticos locales advierten que la falta de refuerzos impacta directamente en la prevención del delito y en la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad.

Una decisión con impacto político y potencial acuerdo futuro

El fin de la Escuela de Policía marca el cierre de una etapa que, según el Municipio, había sido pensada como una herramienta estratégica para fortalecer la seguridad local. Ahora, el debate se traslada al plano político e institucional.

Si bien la Municipalidad agregó al sistema de seguridad, caminantes, patrulla urbana y tecnología como drones de reconocimiento a distancia, la asistencia de la Provincia de Buenos Aires respecto a la ciudad de Pergamino está muy por debajo de las ciudades parecidas a Pergamino.

Habiendo finalizado el operativo SOL (en la costa bonaerense); habría una promesa de revisar la idea, que efectivamente vengan los efectivos que faltan y eventualmente retomar el acuerdo previo. Si bien, en oportunidades anteriores hubo promesas y no se cumplió; la expectativa se mantiene para los próximos días. Pero lo concreto es que hoy por hoy la Escuela está cerrada.