jueves 19 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Fin de un ciclo: cierra la Escuela de Policía en Pergamino y crece la tensión con la Provincia

    El intendente Javier Martínez apuntó al incumplimiento del acuerdo con el Gobierno bonaerense. Aseguran que la ciudad tiene poco más de 200 efectivos operativos

    19 de febrero de 2026 - 17:26
    La escuela de Policia de Pergamino formó decenas de efectivos que jamás fueron afectados a la ciudad

    La escuela de Policia de Pergamino formó decenas de efectivos que jamás fueron afectados a la ciudad

    LAOPINION

    La Escuela de Formación Policial con sede en Pergamino cerró sus puertas y la decisión profundizó la tensión entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El intendente Javier Martínez confirmó el fin del ciclo y sostuvo que la medida es consecuencia de un acuerdo incumplido: “Una parte cumplió y la otra no”, afirmó.

    Lee además
    inminente cierre de la escuela de policia: provincia nunca cumplio lo acordado con pergamino

    Inminente cierre de la Escuela de Policía: Provincia nunca cumplió lo acordado con Pergamino
    Una oficial de la Policía bonaerense fue denunciada en Pergamino por su ex pareja, quien la acusó de agredirlo físicamente y amenazarlo con un elemento metálico en el marco de un conflicto personal.

    La ex pareja de una oficial de Policía la denunció por lesiones y enfrenta una causa penal y un sumario

    Según explicó el jefe comunal, el Municipio aportaba recursos, infraestructura y asistencia logística para que la academia pudiera formar nuevos policías. A cambio, la Provincia debía enviar más efectivos a la ciudad. “Eso no sucedió. El gobernador incumplió su parte”, afirmó Martínez.

    Un acuerdo que no se cumplió

    La sede local funcionaba en un predio facilitado por el Municipio. Desde el Ejecutivo local remarcaron que durante años sostuvieron el espacio con recursos propios, con la expectativa de que la formación de nuevos agentes impactara directamente en el refuerzo de la seguridad en el distrito.

    Sin embargo, desde el gobierno municipal aseguran que el incremento de efectivos nunca llegó en la magnitud esperada. Ante ese escenario, solicitaron la restitución del predio, lo que derivó en la decisión del Ministerio de Seguridad bonaerense de cerrar la sede.

    Seguridad y números en debate

    El cierre se produce en un contexto de fuerte discusión sobre la cantidad de policías disponibles en la ciudad. En el Concejo Deliberante se informó que Pergamino cuenta con poco más de 200 efectivos activos para una población superior a los 115 mil habitantes. Hoy existen 204 policías en servicio operativo, incluyendo los 12 pueblos; lo que para el casco urbano se refiere a no más de unos 120 o 140 policías para toda la ciudad de Pergamino

    El número exacto: están afectados a la ciudad 373, de los cuales solo 204 son activos uniformados, administrativos 84, no uniformados 18 y un total de 65 con licencias médicas.

    El senador provincial Juan Manuel Rico Zini cuestionó la situación y sostuvo que el distrito tiene menos efectivos que otras ciudades de características similares. Desde distintos sectores políticos locales advierten que la falta de refuerzos impacta directamente en la prevención del delito y en la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad.

    Una decisión con impacto político y potencial acuerdo futuro

    El fin de la Escuela de Policía marca el cierre de una etapa que, según el Municipio, había sido pensada como una herramienta estratégica para fortalecer la seguridad local. Ahora, el debate se traslada al plano político e institucional.

    Si bien la Municipalidad agregó al sistema de seguridad, caminantes, patrulla urbana y tecnología como drones de reconocimiento a distancia, la asistencia de la Provincia de Buenos Aires respecto a la ciudad de Pergamino está muy por debajo de las ciudades parecidas a Pergamino.

    Habiendo finalizado el operativo SOL (en la costa bonaerense); habría una promesa de revisar la idea, que efectivamente vengan los efectivos que faltan y eventualmente retomar el acuerdo previo. Si bien, en oportunidades anteriores hubo promesas y no se cumplió; la expectativa se mantiene para los próximos días. Pero lo concreto es que hoy por hoy la Escuela está cerrada.

    Temas
    Seguí leyendo

    Inminente cierre de la Escuela de Policía: Provincia nunca cumplió lo acordado con Pergamino

    La ex pareja de una oficial de Policía la denunció por lesiones y enfrenta una causa penal y un sumario

    Comenzó la era Paola Suárez al frente de la Selección Argentina femenina

    Destacada participación pergaminense en el V Pérez Chess Open

    Adhesión dispar al paro en Pergamino en medio del debate por la reforma laboral

    Douglas arrancó la etapa de amistosos con un triunfo

    Tres artistas pergaminenses en la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Argentina

    Banco Macro anunció la mudanza y renovación de la sucursal Arrecifes

    Más de un millón de alumnos retomaron actividades en las escuelas bonaerenses

    "Lo prometido es deuda": comenzó la pavimentación de Pasaje Río Juramento

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Jorge Costa, uno de los artistas locales en la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Argentina que comienza este jueves.
    Cultura

    Tres artistas pergaminenses en la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Argentina

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La escuela de Policia de Pergamino formó decenas de efectivos que jamás fueron afectados a la ciudad

    Fin de un ciclo: cierra la Escuela de Policía en Pergamino y crece la tensión con la Provincia
    Paola Suárez tendrá su primera competencia como capitana en abril en Colombia en la zona americana.

    Comenzó la era Paola Suárez al frente de la Selección Argentina femenina

    La Prefectura Naval Argentina comunicó que su línea de emergencias náuticas, el número 106, podría presentar interrupciones en su funcionamiento habitual durante las próximas jornadas. 

    San Pedro: Prefectura Naval Argentina alerta por posibles interrupciones en la línea 106

    Ciro Fernández, Diego Fernández, Tomás Casquero y Jorge Luis Ligotti en Pérez.

    Destacada participación pergaminense en el V Pérez Chess Open

    Más de 30 mil personas concurrieron los días sábado y domingo a los festejos de carnaval en la avenida Mitre de Ramallo, lo que produjo un movimiento económico de 122 millones de pesos, aproximadamente.

    Ramallo: El Carnaval generó más de $122 millones y potenció la economía local