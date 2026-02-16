lunes 16 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ramallo: Trabajadores fuera de convenio de Fiplasto denuncian siete meses sin aumentos

    Empleados difundieron una carta abierta en Ramallo donde reclaman actualización salarial, denuncian presiones internas.

    16 de febrero de 2026 - 10:42
    Más de 50 trabajadores “fuera de convenio” de la empresa Fiplasto hicieron pública, a través de una carta abierta, la difícil situación laboral y económica que atraviesan desde hace varios meses.

    Más de 50 trabajadores “fuera de convenio” de la empresa Fiplasto hicieron pública, a través de una carta abierta, la difícil situación laboral y económica que atraviesan desde hace varios meses.

    El Norte

    Los trabajadores fuera de convenio de Fiplasto hicieron pública su preocupación a través de una carta abierta dirigida a la comunidad de Ramallo, en la que denunciaron que llevan siete meses sin aumentos salariales y que atraviesan una situación económica cada vez más compleja.

    Lee además
    El Municipio de Ramallo y los sindicatos municipales alcanzaron un nuevo acuerdo salarial en el marco de la mesa paritaria, tras una reunión realizada el 11 de febrero. 

    Ramallo cerró un aumento salarial municipal: acuerdo del 10 % desde marzo
    En una sesión extraordinaria llevada adelante este viernes, el Honorable Concejo Deliberante de Ramallo aprobó por mayoría el proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo para adjudicar el control del tránsito pesado en el partido.

    Ramallo aprobó la licitación para controlar el tránsito pesado y adjudicó el sistema vial

    Reclamo salarial en Fiplasto: siete meses sin actualización

    Según detallaron en el documento, más de 50 empleados que no se encuentran bajo ningún convenio colectivo dependen exclusivamente de las decisiones de la gerencia para la actualización de sus haberes. En un contexto de inflación sostenida, aseguran que el congelamiento salarial profundizó la pérdida del poder adquisitivo.

    “Somos conscientes del difícil momento económico y de la baja en las ventas, pero no aceptamos que nuestros salarios sean la variable de ajuste”, expresaron. Además, señalaron que el actual escenario se suma a años de deterioro progresivo en sus ingresos.

    Denuncias por presiones internas y falta de representación sindical

    En la carta abierta, los trabajadores también advirtieron sobre situaciones de presunto maltrato, presiones y falta de canales formales de reclamo. Explicaron que, al no contar con representación sindical, se sienten desprotegidos frente a las decisiones empresariales.

    Por temor a represalias, eligieron difundir el mensaje de manera anónima. “Nos mienten en la cara y sentimos una complicidad que nos deja indefensos”, sostuvieron en el escrito, donde remarcan que la ausencia de un marco paritario los deja sin herramientas de negociación.

    Salarios por debajo del millón y riesgo de pobreza

    El documento también pone el foco en la situación de los rangos bajos y medios —asistentes, coordinadores y supervisores— muchos de los cuales cuentan con más de diez años de antigüedad y no alcanzan a percibir un salario mensual de un millón de pesos.

    “En varios casos estamos cerca de la línea de pobreza y debemos buscar otros trabajos para cubrir los gastos básicos”, afirmaron. En este contexto, exigen una revisión urgente de los salarios y la implementación de reglas claras y previsibles.

    La carta concluye con un pedido concreto: “No pedimos privilegios. Pedimos un sueldo digno, que refleje nuestro esfuerzo y nos permita vivir con tranquilidad junto a nuestras familias”, subrayaron, al tiempo que buscan visibilizar una problemática que, según advierten, se ha vuelto insostenible.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ramallo cerró un aumento salarial municipal: acuerdo del 10 % desde marzo

    Ramallo aprobó la licitación para controlar el tránsito pesado y adjudicó el sistema vial

    Ramallo 2026: llega la Correcaminata con circuitos de 3K participativo y 10K competitivo

    Ramallo: crece la polémica por el futuro del galpón portuario y su uso como guardería náutica

    Concejo Deliberante de Ramallo: renunció Pando y el oficialismo reordena su estrategia política

    Avanza en Ramallo el proyecto para ordenar el tránsito pesado en Cabalén

    Ramallo y Villa Ramallo: Febrero a todo ritmo, se preparan los Carnavales 2026

    Ramallo: el Consejo Escolar presentó su agenda de trabajo y obras para el inicio de clases

    Llegó el LED a Villa Ramallo: comenzó el recambio total de luminarias

    Ramallo se suma al programa provincial ReCreo con tres jornadas recreativas junto al río

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Ocho personas serán juzgadas por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 1 de San Nicolás.

    San Pedro: Ocho acusados a juicio por venta de drogas con un bar como fachada

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Soledad Aita en plena competencia en Peyrano, donde otra vez alcanzó el podio.

    Soledad Aita sumó su segundo podio del año: finalizó tercera en Peyrano

    Por Fernando Bongiovanni
    Este lunes en Pergamino prevalece el cielo parcialmente nublado.

    Pergamino: clima inestable y húmedo para lo que resta del fin de semana de Carnaval

    Como cada año, el Litoral vive su momento estelar. En Entre Ríos, varias localidades alcanzan ocupación plena.

    Fin de semana XXL en Argentina: ocupación récord y destinos colmados en todo el país

    Los vehículos fueron descargados en la Terminal Zárate y posteriormente trasladados a la Décima Brigada Mecanizada, donde comenzarán su etapa de integración operativa y entrenamiento.

    Llegaron al puerto de Zárate los vehículos blindados Stryker del Ejército Argentino

    Más de 50 trabajadores “fuera de convenio” de la empresa Fiplasto hicieron pública, a través de una carta abierta, la difícil situación laboral y económica que atraviesan desde hace varios meses.

    Ramallo: Trabajadores fuera de convenio de Fiplasto denuncian siete meses sin aumentos