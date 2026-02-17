Lorena Hidalgo asumió como concejal en Ramallo tras la renuncia de Antolín Pando. La sesión extraordinaria confirmó su incorporación al bloque oficialista y generó cambios en el Ejecutivo municipal.

En sesiones extraordinarias del Concejo Deliberante de Ramallo , Lorena Hidalgo asumió formalmente su banca tras la renuncia presentada semanas atrás por el edil Antolín Pando. La aceptación de la dimisión activó el mecanismo de reemplazo previsto por la normativa vigente y consolidó la continuidad del oficialismo dentro del cuerpo legislativo local.

La incorporación de Hidalgo se concretó luego de que el cuerpo deliberativo aprobara oficialmente la renuncia de Pando, quien argumentó motivos personales y laborales para dejar el cargo, vinculados a la imposibilidad de compatibilizar su actividad profesional con la función pública.

Con la aceptación formal, se dio cumplimiento al procedimiento institucional correspondiente, respetando el orden de la lista electoral presentada en los últimos comicios. De este modo, el Concejo garantizó la continuidad administrativa y política sin alterar la representación surgida de las urnas.

Durante la sesión se realizó la toma de juramento, en un clima institucional que estuvo marcado por la necesidad de sostener la estabilidad del órgano legislativo y asegurar el normal funcionamiento de las comisiones y del trabajo parlamentario.

Impacto político en el oficialismo local

Con la asunción de Hidalgo, el bloque oficialista mantiene su número de bancas y refuerza su estructura dentro del Concejo Deliberante. En un contexto económico y social complejo para el distrito, el oficialismo busca consolidar consensos y sostener la gobernabilidad, evitando que la salida de un edil altere el equilibrio interno.

Desde el espacio gobernante destacaron que la nueva concejal continuará representando el proyecto político que actualmente conduce el Ejecutivo municipal, y que su perfil técnico aportará una mirada vinculada al desarrollo local y la economía social.

La sesión extraordinaria no solo formalizó un cambio de nombres, sino que también marcó una etapa de reorganización interna en el esquema institucional del distrito.

Reorganización en el Ejecutivo municipal

Hasta el momento de su asunción, Hidalgo se desempeñaba como directora de Economía Popular en el ámbito municipal, un área clave en el diseño de políticas de acompañamiento a emprendedores, cooperativas y proyectos productivos locales.

Su ingreso al Concejo Deliberante implica ahora una reconfiguración dentro del Ejecutivo, ya que sus responsabilidades deberán ser reasignadas para garantizar la continuidad de los programas en marcha. Entre ellos se destacan iniciativas orientadas a la inclusión laboral, el fortalecimiento de la economía social y el apoyo a pequeños productores.

Desde el entorno oficial señalaron que Hidalgo buscará trasladar al ámbito legislativo la experiencia adquirida en la gestión territorial, promoviendo ordenanzas que fortalezcan el entramado productivo local y acompañen a los sectores más vulnerables.

La asunción se enmarca en un proceso más amplio de reordenamiento institucional, donde la prioridad pasa por asegurar estabilidad política y eficiencia administrativa, en un escenario que exige respuestas concretas a las demandas de la comunidad.