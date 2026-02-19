San Pedro: Prefectura Naval Argentina alerta por posibles interrupciones en la línea 106

La Prefectura Naval Argentina comunicó que su línea de emergencias náuticas, el número 106, podría presentar interrupciones en su funcionamiento habitual durante las próximas jornadas. notisanpedro.info

En la ciudad de San Pedro, la Prefectura Naval Argentina informó que su línea de emergencias náuticas, el número 106, podría experimentar interrupciones en los próximos días debido a trabajos de modernización tecnológica en sus centrales telefónicas. La institución emitió recomendaciones para garantizar la asistencia y recordó canales alternativos de comunicación ante cualquier contingencia en el agua.

Modernización tecnológica en la línea de emergencias 106 La Prefectura explicó que las mejoras en la infraestructura buscan optimizar la rapidez y eficiencia de las respuestas ante situaciones de emergencia náutica. Estas tareas implican ajustes en centrales telefónicas que podrían generar demoras temporales en la atención de llamados.

Canales alternativos de comunicación para navegantes Ante posibles interrupciones, la fuerza recomendó utilizar el canal 16 de VHF, habilitado para reportar incidentes o solicitar auxilio en el agua. Además, se habilitó un número telefónico alternativo, 3329-425219, para garantizar contacto directo con la central operativa.

Recomendaciones y medidas de seguridad náutica La Prefectura instó a los navegantes, clubes y deportistas náuticos a extremar precauciones durante los días de modernización. Se destacó la importancia de mantener los equipos de comunicación operativos y respetar protocolos de seguridad para evitar incidentes mientras se completan los trabajos.

Compartí esta nota en redes sociales:





