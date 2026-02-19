jueves 19 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Prefectura Naval Argentina alerta por posibles interrupciones en la línea 106

    La Prefectura San Pedro informó que la línea de emergencias náuticas 106 podría presentar fallas; recomienda usar el canal VHF 16 o número alternativo.

    19 de febrero de 2026 - 16:40
    La Prefectura Naval Argentina comunicó que su línea de emergencias náuticas, el número 106, podría presentar interrupciones en su funcionamiento habitual durante las próximas jornadas.&nbsp;

    La Prefectura Naval Argentina comunicó que su línea de emergencias náuticas, el número 106, podría presentar interrupciones en su funcionamiento habitual durante las próximas jornadas. 

    notisanpedro.info

    En la ciudad de San Pedro, la Prefectura Naval Argentina informó que su línea de emergencias náuticas, el número 106, podría experimentar interrupciones en los próximos días debido a trabajos de modernización tecnológica en sus centrales telefónicas. La institución emitió recomendaciones para garantizar la asistencia y recordó canales alternativos de comunicación ante cualquier contingencia en el agua.

    Lee además
    El intendente de Cecilio Salazar informó a través de sus redes sociales que mantuvo una reunión en su despacho con autoridades judiciales y de las fuerzas de seguridad, tal como lo había anticipado días atrás durante la Fiesta Nacional del Durazno.

    San Pedro: Cecilio Salazar reunió a autoridades judiciales y policiales para reforzar la seguridad
    San Pedro registrará hoy, como gran parte del país, una jornada de cese parcial de actividades debido a la adhesión de diversos sectores gremiales al paro nacional. 

    Paro general en San Pedro: impacto en educación, transporte y comercio local

    Modernización tecnológica en la línea de emergencias 106

    La Prefectura explicó que las mejoras en la infraestructura buscan optimizar la rapidez y eficiencia de las respuestas ante situaciones de emergencia náutica. Estas tareas implican ajustes en centrales telefónicas que podrían generar demoras temporales en la atención de llamados.

    Canales alternativos de comunicación para navegantes

    Ante posibles interrupciones, la fuerza recomendó utilizar el canal 16 de VHF, habilitado para reportar incidentes o solicitar auxilio en el agua. Además, se habilitó un número telefónico alternativo, 3329-425219, para garantizar contacto directo con la central operativa.

    Recomendaciones y medidas de seguridad náutica

    La Prefectura instó a los navegantes, clubes y deportistas náuticos a extremar precauciones durante los días de modernización. Se destacó la importancia de mantener los equipos de comunicación operativos y respetar protocolos de seguridad para evitar incidentes mientras se completan los trabajos.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Cecilio Salazar reunió a autoridades judiciales y policiales para reforzar la seguridad

    Paro general en San Pedro: impacto en educación, transporte y comercio local

    San Pedro Canta: Los Manseros Santiagueños cerraron con una multitud el festival

    San Pedro: Abre la inscripción al Plan FinEs con operativos en barrios y localidades rurales

    San Pedro: Comenzaron las obras para transformar la ex terminal en un moderno polo gastronómico

    San Pedro: Allocco y Timbó inauguran planta aceitera modelo con enfoque sustentable

    San Pedro: Abren la inscripción a más de 30 cursos gratuitos en el CFL Nº 401 con salida laboral

    Museo de San Pedro: Hallan restos de toxodonte de 200.000 años con marcas de pisoteo prehistórico

    San Pedro: Gandolfo y Labaronnie dominan el Rally Regional tras la primera etapa

    San Pedro: Ocho acusados a juicio por venta de drogas con un bar como fachada

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Si no me llamas voy a ir hasta tu domicilio de Baradero, así son las extorsiones desde la cárcel.

    Extorsiones desde la cárcel en Baradero: el audio que revela amenazas y engaños con falsos policías

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La escuela de Policia de Pergamino formó decenas de efectivos que jamás fueron afectados a la ciudad

    Fin de un ciclo: cierra la Escuela de Policía en Pergamino y crece la tensión con la Provincia
    Paola Suárez tendrá su primera competencia como capitana en abril en Colombia en la zona americana.

    Comenzó la era Paola Suárez al frente de la Selección Argentina femenina

    La Prefectura Naval Argentina comunicó que su línea de emergencias náuticas, el número 106, podría presentar interrupciones en su funcionamiento habitual durante las próximas jornadas. 

    San Pedro: Prefectura Naval Argentina alerta por posibles interrupciones en la línea 106

    Ciro Fernández, Diego Fernández, Tomás Casquero y Jorge Luis Ligotti en Pérez.

    Destacada participación pergaminense en el V Pérez Chess Open

    Más de 30 mil personas concurrieron los días sábado y domingo a los festejos de carnaval en la avenida Mitre de Ramallo, lo que produjo un movimiento económico de 122 millones de pesos, aproximadamente.

    Ramallo: El Carnaval generó más de $122 millones y potenció la economía local