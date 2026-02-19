jueves 19 de febrero de 2026
    • Comenzó la era Paola Suárez al frente de la Selección Argentina femenina

    La pergaminense inició su etapa como 19ª capitana del equipo nacional femenino de tenis. Entre las jugadoras presentes estuvieron Julia Riera y Berta Bonardi.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    19 de febrero de 2026 - 17:15
    Paola Suárez tendrá su primera competencia como capitana en abril en Colombia en la zona americana.

    Paola Suárez tendrá su primera competencia como capitana en abril en Colombia en la zona americana.

    PRENSA AAT

    La pergaminense Paola Suárez fue presentada oficialmente este miércoles como nueva capitana de la Selección Argentina femenina de tenis en la Billie Jean King Cup, transformándose en la 19ª capitana en la historia del equipo nacional. El acto se llevó a cabo en las instalaciones del Club Náutico Hacoaj y contó con la presencia de autoridades de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), integrantes del cuerpo técnico y un numeroso grupo de jugadoras.

    La designación de Suárez marca el inicio de un nuevo ciclo para el tenis femenino argentino y, al mismo tiempo, representa un motivo de orgullo para Pergamino, que vuelve a tener un rol central en la escena nacional e internacional.

    “Representar al país es algo sumamente importante y selectivo”

    Ex número 1 del mundo en dobles, ganadora de ocho títulos de Grand Slam y medallista olímpica en Atenas 2004, Suárez asumió el desafío con emoción y convicción. Durante la conferencia de prensa expresó: “Estoy contenta de poder aportarles a las jugadoras la experiencia que me dieron todos estos años de tenis”.

    La flamante capitana remarcó además el valor simbólico y deportivo de vestir la camiseta argentina: “Para mí, el desafío más grande es lograr que entiendan que representar al país es algo sumamente importante y selectivo, que no todo el mundo tiene esa posibilidad. Algunas ya lo han vivido y saben la adrenalina que esto significa”.

    Acompañada por los vicepresidentes de la AAT, Mariano Zabaleta y Florencia Labat, y por el subcapitán Mariano Hood -campeón de la Copa Davis 2016 como parte del equipo de trabajo-, la pergaminense señaló que este nuevo rol la encuentra en un momento ideal de su vida. “Ahora aparezco en el tenis desde otro lugar, estoy del otro lado. Lo que más quiero lograr es conectar con las jugadoras, darles confianza y que puedan apoyarse en mí ante cualquier problema que puedan tener”, afirmó.

    Paola Suarez 2

    Y agregó: “Vino en un muy buen momento de mi vida y, de hecho, estoy totalmente dispuesta a hacerlo. Creo que puedo aportar, y eso también me ayudó a decidir. Siento que tengo cosas para dar. Y, también, está el hecho de reencontrarme con Mariano (Zabaleta), con Flor (Labat), con el Niño (Hood)… Es como volver al pasado, como transportarse 20 o 30 años atrás”.

    Suárez reemplaza en el cargo a Mercedes Paz (estuvo siete temporadas al frente del equipo nacional) y tendrá su debut oficial en el Grupo Américas I, que se disputará del 8 al 11 de abril en Ibagué, Colombia, instancia que otorgará dos plazas para los playoffs de noviembre, en los que se pondrán en juego los boletos a los Qualifiers 2027.

    Para mí, el desafío más grande es lograr que entiendan que representar al país es algo sumamente importante y selectivo, que no todo el mundo tiene esa posibilidad. Algunas ya lo han vivido y saben la adrenalina que esto significa.

    Fuerte presencia pergaminense

    Luego de la conferencia, el cuerpo técnico compartió un almuerzo y una práctica con varias jugadoras argentinas que se encuentran en el país. Entre ellas estuvieron las también pergaminenses Julia Riera y Berta Bonardi, consolidando una imagen histórica para el deporte local: tres representantes de la ciudad formando parte de una misma jornada oficial del seleccionado nacional.

    Jugadoras con Paola Suarez
    La capitana y el subcapitán junto a las jugadoras presentes, entre ellas Julia Riera y Berta Bonardi.

    La capitana y el subcapitán junto a las jugadoras presentes, entre ellas Julia Riera y Berta Bonardi.

    Además de Riera y Bonardi, participaron del encuentro Nadia Podoroska, María Lourdes Carlé, Jazmín Ortenzi, Florencia Urrutia, Justina González Daniele, Carla Markus, Luciana Moyano y Sol Larraya Guidi, en una jornada que combinó experiencia y juventud. La presencia de Riera -habitual integrante del equipo argentino en los últimos años- y de Bonardi, sumada al liderazgo de Suárez, reafirma la tradición tenística de Pergamino.

    Con una trayectoria excepcional como jugadora - que incluye 44 títulos en dobles y el puesto 9 del ranking mundial en singles-, Paola Suárez comienza ahora a escribir una nueva página en su carrera. Esta vez, desde el banco, con la misión de transmitir experiencia, fortalecer el espíritu de equipo y devolver a la Argentina a los primeros planos de la competencia mundial. Para Pergamino, su designación no solo representa un reconocimiento a una de sus máximas deportistas, sino también la continuidad de una identidad que sigue dejando huella en el tenis argentino.

    Temas
