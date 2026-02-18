Ramallo: Tasa al combustible, ingresos en marcha y falta de planificación

La implementación de la tasa de mantenimiento vial sobre el combustible por parte de la Municipalidad de Ramallo comenzó a generar ingresos, aunque lejos de despejar los interrogantes sobre su verdadero alcance, su destino concreto y su efectividad para mejorar el estado de calles y caminos del distrito.

La puesta en marcha de la tasa de mantenimiento vial en la ciudad de Ramallo comenzó a aportar recursos al Municipio , aunque sin despejar las dudas sobre su destino concreto. En un contexto de caída del consumo y fuerte presión económica, el Ejecutivo aún no presentó un plan detallado que garantice mejoras visibles en calles y caminos.

Nuevo peaje en Ramallo: proyectan cabina en la Ruta 9 a la altura de El Paraíso

La implementación de la tasa vial sobre el combustible comenzó a impactar en las estaciones de servicio del distrito durante febrero. Desde el área de Hacienda indicaron que la recaudación se encuentra dentro de los parámetros previstos, aunque el escenario económico general condiciona las proyecciones.

El secretario de Hacienda, Lucas Reyik, confirmó que las estaciones de servicio —principalmente las pertenecientes a YPF— ya comenzaron a transferir los fondos correspondientes. Sin embargo, el propio funcionario reconoció que el consumo de combustibles registró en enero una caída cercana al 20% interanual, lo que limita el volumen real de recursos.

La percepción del tributo se aplica directamente sobre el precio del combustible con destino específico al mantenimiento vial. No obstante, todavía no se informó un cálculo consolidado del promedio mensual de ingresos ni estimaciones oficiales sobre el impacto anual.

Sin planificación detallada para obras viales

Más allá del inicio de la recaudación, el punto que genera mayores cuestionamientos es la ausencia de un plan concreto de aplicación de los fondos. Desde el Ejecutivo admitieron que aún deben evaluar el promedio de ingresos antes de definir cómo se asignarán los recursos.

Hasta el momento no se difundieron cronogramas de obras, montos estimados ni intervenciones específicas en calles urbanas o caminos rurales. En un distrito donde persisten problemas estructurales de transitabilidad, la falta de definiciones mantiene abiertas las dudas sobre la efectividad real de la medida.

El riesgo, según admiten en distintos sectores, es que la tasa vial se convierta en una herramienta de emergencia financiera sin un impacto tangible en la infraestructura.

Finanzas ajustadas y conflicto con Ternium

El debate sobre la tasa vial se da en paralelo a un escenario fiscal complejo para el municipio. El intendente Mauro Poletti volvió a referirse a la delicada situación financiera y al conflicto con Ternium Siderar, firma que continúa abonando solo una parte de la tasa municipal.

El jefe comunal expresó expectativas de una resolución en los próximos meses, aunque sin precisar avances concretos. Mientras tanto, el Municipio opera con recursos limitados, afectado también por la baja en la coparticipación y demoras administrativas que impactaron en la emisión de boletas.

En este marco, la tasa vial aparece más como un instrumento de contención presupuestaria que como parte de una estrategia integral de infraestructura. Sin una planificación pública y detallada, el nuevo tributo enfrenta el desafío de demostrar resultados concretos en la mejora de calles y caminos, en un contexto social y económico cada vez más exigente.