Ramallo celebró dos noches de Carnavales 2026 con una multitud sobre la Avenida Mitre

La ciudad de Ramallo vivió este fin de semana dos noches de Carnavales 2026 con una convocatoria multitudinaria sobre la Avenida Mitre. Comparsas, espectáculos musicales y propuestas gastronómicas formaron parte de un evento que se desarrolló en un marco de orden, seguridad y activa participación de vecinos e instituciones.
Carnavales 2026 en Ramallo: comparsas y fiesta popular
El corsódromo montado sobre la tradicional Avenida Mitre fue escenario del desfile de las comparsas locales, que aportaron ritmo, color y energía a cada jornada. Las agrupaciones Los Dueños de la Fiesta y Los Bam Bam desplegaron batucadas, coreografías y trajes llamativos, recibiendo el aplauso constante del público.
También se destacó la participación de la comparsa Malibú, que sorprendió con su puesta en escena y reforzó el carácter artístico del evento.
El cierre musical de la primera noche estuvo a cargo de La Vanidosa, que puso a bailar a los presentes y le dio un broche festivo a la jornada inaugural, consolidando el clima de celebración que se mantuvo durante todo el fin de semana.
Organización, seguridad y participación comunitaria
La celebración fue organizada por la Municipalidad de Ramallo y contó con un importante operativo preventivo. Durante ambas jornadas se implementaron cortes de tránsito, controles de seguridad y medidas destinadas a garantizar la convivencia, entre ellas la prohibición del ingreso con botellas de vidrio.
Al mismo tiempo, se permitió el acceso con reposeras y conservadoras, facilitando que las familias pudieran permanecer cómodamente durante los festejos.
Desde el área de Cultura, el director Martín Pacioni destacó el desarrollo ordenado del evento y la respuesta del público, subrayando el compromiso de los distintos sectores que participaron en la organización.
Impacto económico y continuidad en Villa Ramallo
El patio gastronómico y el sector de artesanos trabajaron con alta demanda durante las dos noches. Los puestos, a cargo de frentistas y clubes locales, ofrecieron variadas propuestas y generaron ingresos para instituciones deportivas y sociales del distrito.
Con estas jornadas, Ramallo completó su cronograma local de carnavales y reafirmó el carácter popular y comunitario del festejo. Desde el Municipio confirmaron que la próxima semana las celebraciones continuarán en Villa Ramallo, en el marco del aniversario de la ciudad y dentro del calendario oficial de los Carnavales 2026, donde se espera una convocatoria similar a la registrada este fin de semana.