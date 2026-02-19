jueves 19 de febrero de 2026
    • Destacada participación pergaminense en el V Pérez Chess Open

    Tomás Casquero, Ciro Fernández y Diego Fernández compitieron en el certamen que reunió a 95 jugadores de todo el país, sumando una gran experiencia.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    19 de febrero de 2026 - 16:05
    Ciro Fernández, Diego Fernández, Tomás Casquero y Jorge Luis Ligotti en Pérez.

    Ciro Fernández, Diego Fernández, Tomás Casquero y Jorge Luis Ligotti en Pérez.

    CLUB SOCIAL PERGAMINO

    Los ajedrecistas Tomás Casquero, Ciro Fernández y Diego Fernández, alumnos de la Escuela Municipal de Pergamino, tuvieron una positiva actuación en el V Pérez Chess Open, uno de los torneos más relevantes del calendario ajedrecístico nacional, disputado del viernes 13 al lunes 17 en la localidad santafesina de Pérez.

    Un torneo de jerarquía nacional

    El certamen IRT (International Rating Tournament) reunió a 95 jugadores provenientes de distintos puntos del país y contó con la presencia de 20 ajedrecistas titulados, jerarquizando una competencia que año tras año se consolida en el ámbito argentino. En esta edición, Tomás Casquero representó al Club Argentino de Ajedrez, mientras que los mellizos Ciro y Diego Fernández lo hicieron en nombre del Club Social Pergamino, integrándose a un torneo de altísimo nivel competitivo.

    Entre las principales figuras se destacó el ocho veces campeón argentino, el Gran Maestro Diego Flores; el Gran Maestro Leonardo Tristán, quien se consagró campeón del certamen; y los Maestros Internacionales Pablo Acosta, Juan Martín Ibarra y Facundo Pierrot.

    Ajedrez 2
    Tom&aacute;s Casquero durante una de sus partidas en el V P&eacute;rez Chess Open.

    Tomás Casquero durante una de sus partidas en el V Pérez Chess Open.

    Protagonismo, también en el arbitraje

    Por su parte, el profesor Jorge Ligotti también fue protagonista del evento al integrar el equipo arbitral, desempeñándose como árbitro y completando su tercera norma para Árbitro FIDE, un paso significativo.

    La participación de los representantes pergaminenses en este tipo de competencias constituye una valiosa experiencia deportiva y refleja el trabajo sostenido que se viene desarrollando en la formación ajedrecística local, fortaleciendo el crecimiento del ajedrez en la ciudad.

