Nuevo peaje en Ramallo: proyectan cabina en la Ruta 9 a la altura de El Paraíso

El Ministerio de Economía de la Nación puso en marcha la licitación para concesionar 2.500 kilómetros de rutas nacionales y, dentro de ese esquema, incluyó la posible instalación de un nuevo peaje en Ramallo . La cabina estaría ubicada en el kilómetro 195 de la Ruta 9 , en la zona de El Paraíso.

La iniciativa forma parte del programa de privatización vial impulsado por el Ministerio de Economía, que contempla la creación de la denominada Red Federal de Concesiones. El objetivo es transferir la operación y el mantenimiento de corredores estratégicos al sector privado bajo un nuevo esquema contractual.

Dentro de ese paquete se encuentra el llamado “Tramo Portuario Sur”, un corredor de 637 kilómetros que atraviesa el norte bonaerense y conecta zonas productivas clave con puertos y centros logísticos. Este tramo incluye sectores de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Nacional 188, fundamentales para el transporte de cargas y la circulación interprovincial.

Las ofertas de las empresas interesadas se conocerán el próximo 7 de mayo, fecha en la que se abrirán los sobres con las propuestas técnicas y económicas.

El nuevo peaje previsto en Ramallo

Para el partido de Ramallo, el dato central es la propuesta de ubicar una cabina de peaje a la altura del kilómetro 195 de la Ruta 9, en jurisdicción local, específicamente en la zona de El Paraíso.

De concretarse, la estación formará parte de una ampliación del sistema actual. Hoy el corredor cuenta únicamente con dos cabinas: una en Zárate (kilómetro 94 de la Ruta 9) y otra en Junín (kilómetro 152 de la Ruta 188). La propuesta técnica incluida en el pliego eleva el total a cinco estaciones, sumando nuevas ubicaciones estratégicas, entre ellas la proyectada para Ramallo.

El eventual concesionario deberá hacerse cargo de 164 kilómetros de la Ruta 9 —Autopista Buenos Aires–Rosario— desde Campana hasta el Arroyo del Medio, además de los primeros 473 kilómetros de la Ruta 188, que se extienden desde el Puerto de San Nicolás hasta Realicó, en La Pampa.

Impacto regional y expectativas

La incorporación de un nuevo peaje en Ramallo podría tener impacto directo en vecinos, transportistas y sectores productivos de la región. La Ruta 9 es uno de los principales corredores del país, con alto tránsito de camiones vinculados a la agroindustria, la actividad portuaria y el comercio interprovincial.

Desde el Gobierno nacional sostienen que el esquema de concesiones apunta a mejorar el mantenimiento, la seguridad vial y la infraestructura de los corredores estratégicos. No obstante, la eventual instalación de nuevas cabinas suele generar debate en torno al costo del transporte y su incidencia en la economía regional.

En las próximas semanas, el proceso licitatorio avanzará con la evaluación de ofertas y definiciones técnicas. Mientras tanto, la posibilidad de un nuevo peaje en Ramallo comienza a instalarse en la agenda local como uno de los temas viales más relevantes de 2026.